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В Києві наступного тижня почнуть збирати ялинки на перероблення: карта пунктів

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Київ, Середа 29 грудня 2021 13:19
В Києві наступного тижня почнуть збирати ялинки на перероблення: карта пунктів Фото: в Києві почнуть працювати пункти зі збору ялинок на перероблення (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В Києві наступного тижня почнуть збирати ялинки на перероблення. Пункти прийому почнуть працювати 4 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Принести ялинку на утилізацію можна буде в будні з 07:00 до 21:00 до 31 січня включно.

У пунктах утилізації дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин.

Минулого року в пункти утилізації здали 6,5 тисячі ялинок.

Тут мапа розташування пунктів, а тут - перелік адрес.

В Києві наступного тижня почнуть збирати ялинки на перероблення: карта пунктів

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