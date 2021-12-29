В Києві наступного тижня почнуть збирати ялинки на перероблення: карта пунктів

В Києві наступного тижня почнуть збирати ялинки на перероблення. Пункти прийому почнуть працювати 4 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу КМДА .

Принести ялинку на утилізацію можна буде в будні з 07:00 до 21:00 до 31 січня включно.

У пунктах утилізації дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин.

Минулого року в пункти утилізації здали 6,5 тисячі ялинок.

Тут мапа розташування пунктів, а тут - перелік адрес.