В Києві наступного тижня почнуть збирати ялинки на перероблення: карта пунктів
Фото: в Києві почнуть працювати пункти зі збору ялинок на перероблення (GettyImages)
В Києві наступного тижня почнуть збирати ялинки на перероблення. Пункти прийому почнуть працювати 4 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
Принести ялинку на утилізацію можна буде в будні з 07:00 до 21:00 до 31 січня включно.
У пунктах утилізації дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин.
Минулого року в пункти утилізації здали 6,5 тисячі ялинок.
Тут мапа розташування пунктів, а тут - перелік адрес.