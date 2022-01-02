В Киеве продавцы оставили гору нераспроданных дорогущих елок просто на улице (фото)

В Киеве продавцы елок после Нового года оставили гору нераспроданного товара, высокие цены на который держали до упора, просто на земле и уехали. Убирать хвойные красавицы с такой "свалки" будут теперь коммунальщики.

Елки были оставлены на месте стихийной торговли на улице Андрея Малышко в Днепровском районе столицы недалеко от станции метро "Дарница".

Как видно на снимках, на земле за ограждением лежат довольно большие, пушистые зеленые елки.

Стоимость таких хвойных красавиц продавцы, очевидно, никак не желали спускать, чтобы распродать весь товар до начала праздника, и "гнули заоблачные цены" до последнего. И вот чем это закончилось.

Продавцы елок оставили после себя непроданный товар на улице Малышко в Киеве (фото: t.me/typical_kiev)

Отмечается, что на деревьях не было чипов и штрих-кодов, которые являются обязательными для реализации на официальных точках продаж и ярмарках. Это говорит о том, что елки могли продавать нелегально, и срублены они незаконно.

"Решили, что ничего не продадут и даже не постарались убрать за собой. Варвары и мародеры, тут больше ничего не скажешь", - говорится в публикации.

Нераспроданные елки продавцы на Дарнице в Киеве просто бросили и уехали (фото: t.me/typical_kiev)