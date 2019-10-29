У Києві спіймали маршрутника під кайфом: врятували багато життів (фото)

У Києві маршрутник під кайфом перевозив пасажирів (Фото: колаж РБК-Україна)

Водій маршрутки раніше вже попадався на їзді в стані сп'яніння

У Києві водій маршрутки перевозив пасажирів у стані наркотичного сп'яніння. Про це повідомив заступник голови Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook.

Маршрутника затримали співробітники відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції та доставили до закладу охорони здоров'я, де лікар-нарколог провів огляд на стан сп'яніння. Висновок був позитивний.

Інцидент стався в понеділок 28 жовтня. У ранкову годину пік правоохоронці звернули увагу на дивну манеру їзди водія рейсового автобуса. Після того, як до салону транспорту на зупинці зайшли близько 15 пасажирів, інспектори вирішили поспілкуватися з чоловіком за кермом.

"Перевіряють документи - чоловік позбавлений судом права керувати транспортними засобами за керування в стані сп'яніння. Але це не все. У нього знову помічають явні ознаки наркотичного сп'яніння: розширені зіниці очей, які не реагують на світло, пальці рук виражено тремтять", - йдеться у публікації.

У Києві маршрутник під кайфом перевозив пасажирів (Фото: facebook.com/Bilosh)

Білошицький розповів, що патрульні задокументували виявлені порушення і склали на водія протокол за ч. ст 2.130 (за повторне протягом року керування в стані сп'яніння) та винесли постанову по ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права) КУпАП.

Правоохоронці підготували листи до Укртрансбезпеки та Департаменту транспортної інфраструктури КМДА для реагування в межах їх компетенції - прийняття рішення про позбавлення ліцензії та розірвання договору на перевезення пасажирів за даним маршрутом.

"Хто знає як би завершилась поїздка цього водія, якби його вчасно не зупинили патрульні. Можливо, пильність патрульних знову врятувала багато життів", - зазначається в публікації

Також Білошицький наголосив, що такі випадки в сфері пасажирських перевезень не рідкість, і нещодавно у Вінниці сталася аналогічна ситуація.

Українців закликали також реагувати на подібні інциденти та при виникненні підозри, що водій перебуває під кайфом - одразу повідомляти на спецлінію 102.

У Києві затримали водія маршрутки в стані наркотичного сп'яніння (Фото: facebook.com/Bilosh)

"А перевізникам хотів би нагадати, що це не перший і не останній раз і, що вони беруть на себе відповідальність за життя і здоров’я людей! Сподіваюся на більш професійний підхід до такої важливої справи", - уклав Білошицький.