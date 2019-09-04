ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві маршрутник щодня возить людей по зустрічній смузі (відео)

STYLERЖиття    04.09.2019 - 15:59
У Києві маршрутник щодня возить людей по зустрічній смузі (відео)
Фото: Маршрутка

Власником маршрутного таксі є Сергій Криворучко

У Києві водій маршрутки щодня виїжджає на зустрічну смугу. У салоні в цей час перебувають пасажири. Порушує правила дорожнього руху маршрутка № 401 на вулиці Сім'ї Сосніних. Про цей кричущий факт повідомив мешканець Києва Костянтин Петренко на своїй Facebook-сторінці.

"Щодня по зустрічній смузі руху на Сім'ї Сосніних їде маршрутне таксі 401, власником якого є Сергій Криворучко. Телефонували і в міліцію близько 10 разів - реакції немає. Дзвонили керівництву - нічого не змінилося. Хочемо жити добре і культурно, але при цьому вести себе як бидло - так не вийде!" - написав автор поста в соцмережі і опублікував відео.

Відео: Маршрутка в Києві (YouTube/Кесті. П)

У коментарях до відео один з користувачів зазначив, що бачив цю маршрутку і не розуміє, як можна так ризикувати життям пасажирів.

Тільки сьогодні йшов і думав, як можна бути таким ... ти везеш пасажирів і відповідаєш за їх здоров'я!

У Києві маршрутник щодня возить людей по зустрічній смузі (відео)Скріншот коментарів (YouTube)

Як ми раніше повідомляли, під Києвом маршрутник не пускав ветерана АТО. Водій мотивував свої дії тим, що учасник бойових дій на Донбасі "зурочить" його касу.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві маршрутник погрожував ветерану АТО і довів до сліз його дівчину.

Апокаліпсис? У київському водоймищі вода кардинально змінила колір (відео) Малиновий Самсон: у Києві понівечили знаменитий фонтан
Новини України Київмаршрутка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся