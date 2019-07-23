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У Києві водій тролейбуса їздив по місту під кайфом: деталі скандалу

STYLERЖиття    23.07.2019 - 16:32
У Києві водій тролейбуса їздив по місту під кайфом: деталі скандалу
Колаж (РБК-Україна)

Чоловік здавати аналіз на наркотики відмовився

У Києві поліція затримала водія нічного тролейбуса, який вийшов на роботу у стані наркотичного сп'яніння. Увагу копів привлеко те, що в ніч на 23 липня водій громадського транспорту проїхав на червоне світло світлофора. Про це повідомляє "Інформатор".

Патрульні зупинили транспортний засіб і у них виникла підозра, що водій трохи неадекватний. Інцидент стався на перетині вулиць Чорнобильської та Ірпінської.

У Києві водій тролейбуса їздив по місту під кайфом: деталі скандалуФото: Тролейбус, який проїхав на червоне світло (kiev.informator.ua)

Копи почали опитувати водія і він розповів, що вже двадцять років не вживає алкоголь, а тільки курить марихуану. Правда, за його словами, останній раз курив кілька днів тому. Поліцейські відзначили, що мова у чоловіка була сповільнена, від здачі аналізу у нарколога, він навідріз відмовився. Він пояснив це тим, що не може залишити тролейбус на вулиці. Також він сказав, що аналіз у нарколога все одно буде позитивним.

На водія склали протокол за статтею 130 Адміністративного кодексу України (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів), забрали права і видали тимчасові. Справу передали в суд.

Як ми раніше писали, у Києві молодий хлопець намагався передати партію наркотиків в слідчий ізолятор Лук'янівської в'язниці за допомогою квадрокоптера.

Нагадаємо, в Києві 15-річний хлопець стрибнув з вікна багатоповерхівки перебуваючи під дією наркотиків.

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