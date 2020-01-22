У Києві відновлять Центральний гастроном на Хрещатику: як він буде виглядати

У Києві відремонтують Центральний гастроном на Хрещатику (фото: УНІАН)

Центральний гастроном в Києві буде капітально відремонтований після пожежі

У Києві буде проведена реконструкція Центрального гастроному на перетині вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького, розташованого навпроти ЦУМу. Історична будівля 1874 року сильно постраждала під час пожежі в 2017 році, з тих пір роботи по його відновленню постійно відкладалися. Як буде виглядати гастроном - в матеріалі Styler.

Згідно з розпорядженням Департаменту містобудування та архітектури КМДА, висота будівлі не буде перевищувати 27 метрів - це буде 6 поверхів з чотириметровими стелями.

До реставрації приступлять вже в нинішньому році. На даний момент відомо, що частину будинку хочуть пристосувати під ТЦ з оглядовим майданчиком на даху, фуд-кортом, підземним паркінгом.

У Києві відремонтують Центральний гастроном на Хрещатику (фото: kiev.informator.ua)

При цьому фасадну частину будівлі збережуть, а підземні та дворові конструкції реконструюють.

Центральний гастроном є пам'яткою архітектури. Будівля - найстаріша на Хрещатику, яка збереглася до наших днів. У 1874 році його збудували за проектом архітектора Ніколаєва у 1874 році як готель "Кане".

У Києві відремонтують Центральний гастроном на Хрещатику (фото: kiev.informator.ua)

У свій час в готелі проживав художник Михайло Врубель, гетьман Павло Скоропадський і режисер Панас Саксаганський.

У 2007 році архітектурний пам'ятник сильно постраждав при пожежі. Весь цей час будівля була закрита банерною тканиною.