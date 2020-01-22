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В Киеве восстановят Центральный гастроном на Крещатике: как он будет выглядеть

STYLERЖизнь    22.01.2020 - 14:03
В Киеве восстановят Центральный гастроном на Крещатике: как он будет выглядеть
В Киеве отремонтируют Центральный гастроном на Крещатике (фото: УНИАН)

Центральный гастроном в Киеве будет капитально отремонтирован после пожара

В Киеве будет проведена реконструкция Центрального гастронома на пересечении улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого, расположенного напротив ЦУМа. Историческое здание 1874 года сильно пострадало при пожаре в 2017 году, с тех пор работы по его восстановлению постоянно откладывались. Как будет выглядеть гастроном - в материале Styler.

Согласно распоряжению Департамента градостроения и архитектуры КГГА, высота здание не будет превышать 27 метров - это будет 6 этажей с четырехметровыми потолками.

К реставрации приступят уже в нынешнем году. На данный момент известно, что часть дома хотят приспособить под ТЦ со смотровой площадкой на крыше, фуд-кортом, подземным паркингом.

В Киеве восстановят Центральный гастроном на Крещатике: как он будет выглядеть

В Киеве отремонтируют Центральный гастроном на Крещатике (фото: kiev.informator.ua)

При этом фасадную часть здания сохранят, а подземные и дворовые конструкции реконструируют.

Центральный гастроном является памятником архитектуры. Здание - самое старое на Крещатике, которое сохранилось до наших дней. В 1874 году его построили по проекту архитектора Николаева в 1874 году как гостиницу "Кане".

В Киеве восстановят Центральный гастроном на Крещатике: как он будет выглядетьВ Киеве восстановят Центральный гастроном на Крещатике: как он будет выглядеть

В Киеве отремонтируют Центральный гастроном на Крещатике (фото: kiev.informator.ua)

В свое время в гостинице проживал художник Михаил Врубель, гетьман Павел Скоропадский и режисер Панас Саксаганский.

В 2007 году архитектурный памятник сильно пострадал при пожаре. Все это время здание было закрыто баннерной тканью.

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