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Дерев'яні підпірки нового Шулявського мосту спантеличили мережу (фото)

STYLERЖиття    29.12.2019 - 18:34
Дерев'яні підпірки нового Шулявського мосту спантеличили мережу (фото)
Шулявський міст (скрін: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Шулявський міст помпезно відкрили напередодні Нового року

Шулявський міст урочисто відкрили в Києві в суботу, 28 грудня після 10 місяців ремонту. Мер Києва Віталій Кличко в костюмі Діда Мороза проїхався по шляхопроводу на квадроциклі, а в Facebook заявив, що він зменшить транспортне навантаження на дорогах Києва, а експлуатуватися буде багато років.

Наступного дня в мережі з'явилися знімки, зроблені під мостом, на яких видно, що опори шляхопроводу, який витримав на собі вагу восьми фур, укріплені звичайними деревяннми дошками.

Блогер Богдан Тицький пише, що таке "інженерне рішення" на кожній з опор шляхопроводу.

"Я спершу не повірив. Тому поїхав перевірити. Це фото нововідкритого Шулявського мосту. І так під усіма опорами. Будівництво моста обійшлося трохи більше мільярда гривень..." - пише Тицький.

Дерев'яні підпірки нового Шулявського мосту спантеличили мережу (фото)

Опори Шулявського мосту (скрін: facebook.com/bogdan.tytskiy)

Багато користувачів обурилися дошками на опорах, особливо враховуючи мільярдну вартість кострукції. Але деякі пояснили, що "зради" немає, просто робітники не встигли прибрати підкладки, покладені перед зварюванням.

  • Наноматеріали, нанотехнології, скоро пустимо гіперлуп...
  • Виглядає звісно дещо кумедно, але ніякого "криміналу" там немає. Вище описали, посилання дали.
  • Це нанотехнологія Кличко...

Дерев'яні підпірки нового Шулявського мосту спантеличили мережу (фото)

Скрін коментарів

"На момент випробувань міст уже стояв на постійних опорах. Але при цьому паралельно були присутні і тимчасові. Прибирати їх планують у перших числах січня, однак, така відстрочка викликана не необхідністю затвердіння бетону в "підферменниках", а всього лише відсутністю необхідності прибрати їх зараз", - пише Павло Авдокушин.

Дерев'яні підпірки нового Шулявського мосту спантеличили мережу (фото)

Скрін коментарів (facebook.com/PavelAvdokushyn)

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Новини України Шулявський шляхопровід
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