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У Києві відремонтують Центральний ж/д вокзал: як він буде виглядати (фото)

STYLERЖиття    10.12.2019 - 19:01
У Києві відремонтують Центральний ж/д вокзал: як він буде виглядати (фото)
Вокзал в Києві (фото: РБК-Україна)

У Києві проведуть реконструкцію Центрального залізничного вокзалу

Центральний залізничний вокзал у Києві відремонтують і виглядати він буде зовсім по-іншому. Там не буде стихійної торгівлі і неправильно припаркованих автомобілів. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов.

За словами голови УЗ, найближчим часом на Prozorro виберуть партнера, який візьме в оренду понад 10 тисяч квадратних метрів торгових площ центрального залізничного вокзалу Києва.

У Києві відремонтують Центральний ж/д вокзал: як він буде виглядати (фото)Так буде виглядати центральний залізничний вокзал (фото: facebook.com/Kravtsov.Evg)

Торгові точки, які заважають пасажирам або псують інтер'єр, приберуть назавжди, а замість них з'являться комерціалізовані площі.

За підрахунками компанії, облаштування нових торгових місць обійдеться потенційному орендарю приблизно в 70 мільйонів гривень. В Укрзалізниці вважають, що такий підхід дозволить реконструювати вокзал зсередини і значно збільшити доходні надходження компанії.

"Далі, наступним етапом, плануємо реконструювати привокзальні площі, передати частину площ в концесію, і на базі залізничного вокзалу з'явиться торгово-розважальний центр", - повідомив Кравцов.

У Києві проведуть реконструкцію залізничного вокзалу (фото: facebook.com/Kravtsov.Evg)

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