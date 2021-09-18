У Києві почали перевіряти якість перевезень у маршрутках: які вимоги і покарання
У Києві стартували перевірки маршруток, які здійснюють інспектори комунальної служби перевезень. Контролери навідуються з позачерговими перевірками в той транспорт, де пасажири фіксують порушення і звертаються з відповідними скаргами.
Про це розповів в.о. начальника Комунальної служби перевезень Віктор Савченко в ефірі "Громадське радіо".
Він повідомив, що зараз у столиці є 150 маршрутів, які працюють у режимі маршрутного таксі, і це - приватні перевізники. Крім того, ще близько 75 маршрутів працюють у звичайному режимі - це великі автобуси "Київпастранс".
"Пройшов конкурс, де ми виклали умови, які хочемо бачити від перевізників. Зараз вже 6 маршрутів працюють за цими новими умовами", - зазначив Савченко.
Для решти перевізників, які ще не уклали нові договори з КМДА, КСП підготувала додаткові угоди, куди були включені нові вимоги.
Як працюють інспектори
Савченко розповів, що чотири інспектори працюють по двоє в групах. Перевірки бувають двох видів:
- планові - раз на квартал і за графіком,
- позачергові - проводяться завдяки зверненням громадян, які фіксують порушення перевізниками та звертаються до міської служби "1551".
Взагалі контролери перевірятимуть всі 100% маршрутів у столиці.
Які вимоги до перевізників
Служба перевезень вимагає від усіх перевізників, щоб за спиною водія висів інформаційний плакат з його фото та ПІБ, назвою перевізника та номером транспортного засобу.
Савченко пояснив, що це потрібно для того, щоб пасажири могли легше формувати скарги.
Що перевіряють контролери на маршрутах
- температурний режим салону (кондиціонери повинні бути встановлені протягом 6 місяців з моменту підписання доповнення до договору);
- наявність всіх документів у водія;
- відсутність шумового і візуального забруднення (іграшки, гучний музичний програвач, щоб не було всякого шансону), а також не повинно бути шторок на вікнах;
- технічний та санітарний стан авто;
- наявність форменого одягу у водія.
Які санкції та покарання порушників
- Порушення в маршрутках фіксуються контролерами автоматично в акті перевірки, який направляється до департаменту транспортної інфраструктури Києва.
- Далі департамент видає перевізнику попередження про недопущення умов договору.
- Порушник повинен це попередження виконати протягом 14-20 днів.
- По закінченню цього періоду йде нова перевірка, і якщо нічого не виправлено, то договір з таким перевізником має бути розірваний.
Як повідомлялося, нещодавно у Києві у маршрутки на ходу відірвалося колесо і влетіло в зупинку, а перед цим в іншій маршрутці на пасажирів завалилося скло люка, внаслідок чого постраждали дві дівчини.
Раніше ми писали про те, що українцям слід готуватися до подорожчання вартості проїзду в маршрутках.