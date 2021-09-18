У Києві почали перевіряти якість перевезень у маршрутках: які вимоги і покарання

У Києві стартували перевірки маршруток, які здійснюють інспектори комунальної служби перевезень. Контролери навідуються з позачерговими перевірками в той транспорт, де пасажири фіксують порушення і звертаються з відповідними скаргами.

Про це розповів в.о. начальника Комунальної служби перевезень Віктор Савченко в ефірі " Громадське радіо ".

Він повідомив, що зараз у столиці є 150 маршрутів, які працюють у режимі маршрутного таксі, і це - приватні перевізники. Крім того, ще близько 75 маршрутів працюють у звичайному режимі - це великі автобуси "Київпастранс".

"Пройшов конкурс, де ми виклали умови, які хочемо бачити від перевізників. Зараз вже 6 маршрутів працюють за цими новими умовами", - зазначив Савченко.

Для решти перевізників, які ще не уклали нові договори з КМДА, КСП підготувала додаткові угоди, куди були включені нові вимоги.

Як працюють інспектори

Савченко розповів, що чотири інспектори працюють по двоє в групах. Перевірки бувають двох видів:

планові - раз на квартал і за графіком,

позачергові - проводяться завдяки зверненням громадян, які фіксують порушення перевізниками та звертаються до міської служби "1551".

Взагалі контролери перевірятимуть всі 100% маршрутів у столиці.

Які вимоги до перевізників

Служба перевезень вимагає від усіх перевізників, щоб за спиною водія висів інформаційний плакат з його фото та ПІБ, назвою перевізника та номером транспортного засобу.

Савченко пояснив, що це потрібно для того, щоб пасажири могли легше формувати скарги.

Що перевіряють контролери на маршрутах

температурний режим салону (кондиціонери повинні бути встановлені протягом 6 місяців з моменту підписання доповнення до договору);

наявність всіх документів у водія;

відсутність шумового і візуального забруднення (іграшки, гучний музичний програвач, щоб не було всякого шансону), а також не повинно бути шторок на вікнах;

технічний та санітарний стан авто;

наявність форменого одягу у водія.

Які санкції та покарання порушників