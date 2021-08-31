У київській маршрутці на пасажирів звалилося скло люка: постраждали дві дівчини (фото)

У Києві в маршрутці на пасажирів зверху впало скло люка, і осколки розлетілися по салону. Постраждали дві дівчини в транспорті, проте водій навіть не запропонував їм допомоги, а просто продовжував рух - мовляв, збивається з графіка і дуже поспішає.

Про це 31 серпня передає " Київ Оперативний " у Telegram-каналі.

Інцидент стався сьогодні вранці в маршрутці №381 сполученням Буча - станція метро "Академмістечко".

Скло з люка раптово звалилося одній дівчині прямо на голову, а другій - на руку.

Одна з постраждалих розповіла, що маршрутник "не те що аптечку не запропонував - він навіть не зупинився", позаяк хотів скоріше набрати нових пасажирів, і не бажав відставати від графіка.

Очевидці в маршрутці зняли на фото розбите скло в салоні транспорту, після чого кадри розмістили в мережі. Як видно на знімках, осколки так і залишилися на підлозі - прибирати їх маршрутник не поспішав.

У маршрутці №381 Буча - Академмістечко на пасажирів впало скло люка (фото: t.me/KyivOperativ)

Користувачі мережі обурюються подібною ситуацією, і обговорюють реакцію - точніше її повну відсутність - водія маршрутки на подію, а також в коментарях описують інші інциденти в громадському транспорті.