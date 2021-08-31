У київській маршрутці на пасажирів звалилося скло люка: постраждали дві дівчини (фото)
У Києві в маршрутці на пасажирів зверху впало скло люка, і осколки розлетілися по салону. Постраждали дві дівчини в транспорті, проте водій навіть не запропонував їм допомоги, а просто продовжував рух - мовляв, збивається з графіка і дуже поспішає.
Про це 31 серпня передає "Київ Оперативний" у Telegram-каналі.
Інцидент стався сьогодні вранці в маршрутці №381 сполученням Буча - станція метро "Академмістечко".
Скло з люка раптово звалилося одній дівчині прямо на голову, а другій - на руку.
Одна з постраждалих розповіла, що маршрутник "не те що аптечку не запропонував - він навіть не зупинився", позаяк хотів скоріше набрати нових пасажирів, і не бажав відставати від графіка.
Очевидці в маршрутці зняли на фото розбите скло в салоні транспорту, після чого кадри розмістили в мережі. Як видно на знімках, осколки так і залишилися на підлозі - прибирати їх маршрутник не поспішав.
У маршрутці №381 Буча - Академмістечко на пасажирів впало скло люка (фото: t.me/KyivOperativ)
Користувачі мережі обурюються подібною ситуацією, і обговорюють реакцію - точніше її повну відсутність - водія маршрутки на подію, а також в коментарях описують інші інциденти в громадському транспорті.
- З графіка збивається і п**й на всіх!
- Я вас благаю, коли я з маршрутки випала (з вини водія) він тупо поїхав, мене з дороги відтягли просто перехожі...
- На роботі був випадок, коли донька колеги випала з маршрутки під час руху при відкритих дверях. Викликали швидку, поліцію. Потрапила в лікарню. Представники перевізника запропонували виплатити 12 000 грн. Батьки відмовилися і подали до суду. Через рік судових розглядів виплатили дівчині 500 000 грн. Перевізники повинні нести відповідальність за стан транспортних засобів.
- Комфорт і безпека - різні речі... То колесо відвалиться, то загориться, то ось люк по голові дасть. А реальних штрафів у вигляді виплат, ось як писали у пів ляма, фіг там хто домагається...
- 720 маршрутка. Об край труби, на яку кріпиться сидіння, пробила ногу. Край був гострий, заіржавлений, просто стирчав в салон... Ні у кого з пасажирів не було і серветки сухий, щоб чимось зупинити кров...
- Одного разу ногу обпекла в маршрутці, там у них труби такі встановлені, які знаходяться, під сидінням... почала сперечатися з водієм, мовляв, що за... якого воно там нагрівається і встановлено так, що ноги обпалити легко. Подивився на мене так, мовляв, дівчинка, йшла б ти звідси. Шрам залишився... на роботі рятувалася мазями... після цього, через місяць, такі штуки вони або герметично закривали коробками металевими, або були без цього. Так, поліцію треба викликати. А тому водію пощастило, що на роботу поспішала...
Раніше повідомлялося, що у Києві водій побив пасажирку-іноземку і вигнав її з маршрутки - інцидент відбувався на очах в інших пасажирів, і очевидці стверджують, що водієві допомагала кондуктор.
Також ми писали про те, що нещодавно в Одеській маршрутці влаштували самосуд над чоловіком, який штовхнув жінку.