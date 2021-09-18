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В Киеве начали проверять качество перевозок в маршрутках: какие требования и наказания

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Киев, Суббота 18 сентября 2021 16:35
В Киеве начали проверять качество перевозок в маршрутках: какие требования и наказания Коллаж РБК-Украина: в Киеве начались проверки маршруток
Автор: Владимир Костырин

В Киеве стартовали проверки маршруток, которые осуществляют инспекторы коммунальной службы перевозок. Контролеры наведываются с внеочередными проверками в тот транспорт, где пассажиры фиксируют нарушения и обращаются с соответствующими жалобами.

Об этом рассказал и.о. начальника Коммунальной службы перевозок Виктор Савченко в эфире "Громадське радіо".

Он сообщил, что сейчас в столице есть 150 маршрутов, которые работают в режиме маршрутного такси, и это - частные перевозчики. Кроме того, еще около 75 маршрутов работают в обычном режиме - это большие автобусы "Киевпасстранс".

"Прошел конкурс, где мы изложили условия, которые хотим видеть от перевозчиков. Сейчас уже 6 маршрутов работают по этим новым условиям", - отметил Савченко.

Для остальных перевозчиков, которые еще не заключили новые договоры с КГГА, КСП подготовила дополнительные соглашения, куда были включены новые требования.

Как работают инспекторы

Савченко рассказал, что четыре инспектора работают по двое в группах. Проверки бывают двух видов:

  • плановые - раз в квартал и по графику,
  • внеочередные - проводятся благодаря обращениям граждан, которые фиксируют нарушения перевозчиками и обращаются к городской службе "1551".

Вообще контролеры будут проверять все 100% маршрутов в столице.

Какие требования к перевозчикам

Служба перевозок требует от всех перевозчиков, чтобы за спиной водителя висел информационный плакат с его фото и ФИО, названием перевозчика и номером транспортного средства.

Савченко объяснил, что это нужно для того, чтобы пассажиры могли легче формировать жалобы.

Что проверяют контролеры на маршрутах

  • температурный режим салона (кондиционеры должны быть установлены на протяжении 6 месяцев с момента подписания дополнения к договору);
  • наличие всех документов у водителя;
  • отсутствие шумового и визуального загрязнения (игрушки, громкий музыкальный проигрыватель, чтобы не было всякого шансона), а также не должно быть шторок на окнах;
  • техническое и санитарное состояние авто;
  • наличие форменной одежды у водителя.

Какие санкции и наказания нарушителей

  • Нарушения в маршрутках фиксируются контролерами автоматически в акте проверки, который направляется в департамент транспортной инфраструктуры Киева.
  • Далее департамент выдает перевозчику предупреждение о недопущении условий договора.
  • Нарушитель должен это предупреждение выполнить на протяжении 14-20 дней.
  • По прошествию этого периода идет новая проверка, и если ничего не исправлено, то договор с таким перевозчиком должен быть расторгнут.

Как сообщалось, недавно в Киеве у маршрутки на ходу оторвалось колесо и влетело в остановку, а перед этим в другой маршрутке на пассажиров рухнуло стекло люка, в результате чего пострадали две девушки.

Ранее мы писали о том, что украинцам стоит готовиться к подорожанию стоимости проезда в маршрутках.

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