В Киеве начали проверять качество перевозок в маршрутках: какие требования и наказания

В Киеве стартовали проверки маршруток, которые осуществляют инспекторы коммунальной службы перевозок. Контролеры наведываются с внеочередными проверками в тот транспорт, где пассажиры фиксируют нарушения и обращаются с соответствующими жалобами.

Об этом рассказал и.о. начальника Коммунальной службы перевозок Виктор Савченко в эфире " Громадське радіо ".

Он сообщил, что сейчас в столице есть 150 маршрутов, которые работают в режиме маршрутного такси, и это - частные перевозчики. Кроме того, еще около 75 маршрутов работают в обычном режиме - это большие автобусы "Киевпасстранс".

"Прошел конкурс, где мы изложили условия, которые хотим видеть от перевозчиков. Сейчас уже 6 маршрутов работают по этим новым условиям", - отметил Савченко.

Для остальных перевозчиков, которые еще не заключили новые договоры с КГГА, КСП подготовила дополнительные соглашения, куда были включены новые требования.

Как работают инспекторы

Савченко рассказал, что четыре инспектора работают по двое в группах. Проверки бывают двух видов:

плановые - раз в квартал и по графику,

внеочередные - проводятся благодаря обращениям граждан, которые фиксируют нарушения перевозчиками и обращаются к городской службе "1551".

Вообще контролеры будут проверять все 100% маршрутов в столице.

Какие требования к перевозчикам

Служба перевозок требует от всех перевозчиков, чтобы за спиной водителя висел информационный плакат с его фото и ФИО, названием перевозчика и номером транспортного средства.

Савченко объяснил, что это нужно для того, чтобы пассажиры могли легче формировать жалобы.

Что проверяют контролеры на маршрутах

температурный режим салона (кондиционеры должны быть установлены на протяжении 6 месяцев с момента подписания дополнения к договору);

наличие всех документов у водителя;

отсутствие шумового и визуального загрязнения (игрушки, громкий музыкальный проигрыватель, чтобы не было всякого шансона), а также не должно быть шторок на окнах;

техническое и санитарное состояние авто;

наличие форменной одежды у водителя.

Какие санкции и наказания нарушителей