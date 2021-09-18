В Киеве начали проверять качество перевозок в маршрутках: какие требования и наказания
В Киеве стартовали проверки маршруток, которые осуществляют инспекторы коммунальной службы перевозок. Контролеры наведываются с внеочередными проверками в тот транспорт, где пассажиры фиксируют нарушения и обращаются с соответствующими жалобами.
Об этом рассказал и.о. начальника Коммунальной службы перевозок Виктор Савченко в эфире "Громадське радіо".
Он сообщил, что сейчас в столице есть 150 маршрутов, которые работают в режиме маршрутного такси, и это - частные перевозчики. Кроме того, еще около 75 маршрутов работают в обычном режиме - это большие автобусы "Киевпасстранс".
"Прошел конкурс, где мы изложили условия, которые хотим видеть от перевозчиков. Сейчас уже 6 маршрутов работают по этим новым условиям", - отметил Савченко.
Для остальных перевозчиков, которые еще не заключили новые договоры с КГГА, КСП подготовила дополнительные соглашения, куда были включены новые требования.
Как работают инспекторы
Савченко рассказал, что четыре инспектора работают по двое в группах. Проверки бывают двух видов:
- плановые - раз в квартал и по графику,
- внеочередные - проводятся благодаря обращениям граждан, которые фиксируют нарушения перевозчиками и обращаются к городской службе "1551".
Вообще контролеры будут проверять все 100% маршрутов в столице.
Какие требования к перевозчикам
Служба перевозок требует от всех перевозчиков, чтобы за спиной водителя висел информационный плакат с его фото и ФИО, названием перевозчика и номером транспортного средства.
Савченко объяснил, что это нужно для того, чтобы пассажиры могли легче формировать жалобы.
Что проверяют контролеры на маршрутах
- температурный режим салона (кондиционеры должны быть установлены на протяжении 6 месяцев с момента подписания дополнения к договору);
- наличие всех документов у водителя;
- отсутствие шумового и визуального загрязнения (игрушки, громкий музыкальный проигрыватель, чтобы не было всякого шансона), а также не должно быть шторок на окнах;
- техническое и санитарное состояние авто;
- наличие форменной одежды у водителя.
Какие санкции и наказания нарушителей
- Нарушения в маршрутках фиксируются контролерами автоматически в акте проверки, который направляется в департамент транспортной инфраструктуры Киева.
- Далее департамент выдает перевозчику предупреждение о недопущении условий договора.
- Нарушитель должен это предупреждение выполнить на протяжении 14-20 дней.
- По прошествию этого периода идет новая проверка, и если ничего не исправлено, то договор с таким перевозчиком должен быть расторгнут.
Как сообщалось, недавно в Киеве у маршрутки на ходу оторвалось колесо и влетело в остановку, а перед этим в другой маршрутке на пассажиров рухнуло стекло люка, в результате чего пострадали две девушки.
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