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Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть більше

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Четвер 09 вересня 2021 07:03
Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть більше Фото: в Україні подорожчає проїзд у маршрутках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Українцям варто готуватися до подорожчання вартості проїзду в маршрутках. Так ціни на проїзд збільшаться відразу в декількох містах України.

Про це повідомляє "Телеграф".

В Одесі з 15 вересня проїзд у маршрутних автобусах, які курсують містом, подорожчає до 10, а в деяких і до 11 гривень. Оголошення з цією інформацією з'явилися в транспорті.

Зараз одесити платять 7 гривень, але, за словами перевізникам, цей тариф занижений. Рішення про підвищення проїзду приймає місцевий департамент транспорту. Востаннє ціни на проїзд у місті підвищувалися у 2018 році.

Подорожчання проїзду очікується також у Бердянську Запорізької області. Точної дати підвищення ще немає, але відомо, що проїзд встановлять на рівні 8 гривень. Наразі проїзд у маршрутках становить 6 гривень.

В Павлограді Дніпропетровській області також дорожчатиме проїзд. Тут ціна збільшиться на одну гривню. Залежно від дальності маршруту вартість проїзду складе від 7 до 9 гривень.

Жителям Сєвєродонецька Луганській області також слід приготується до подорожчання проїзду в маршрутках. Точних цифр поки немає, але відомо, що подорожчання відбудеться до кінця року. На даний час ціна проїзду становить 5 гривень.

Нагадаємо, в Києві зняли на відео маршрутника з одним оком, що розпиває за кермом пиво.

Раніше в Києві стан маршрутки налякало людей

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