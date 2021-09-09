Проїзд у маршрутках подорожчає: де українці платитимуть більше

Українцям варто готуватися до подорожчання вартості проїзду в маршрутках. Так ціни на проїзд збільшаться відразу в декількох містах України.

В Одесі з 15 вересня проїзд у маршрутних автобусах, які курсують містом, подорожчає до 10, а в деяких і до 11 гривень. Оголошення з цією інформацією з'явилися в транспорті.

Зараз одесити платять 7 гривень, але, за словами перевізникам, цей тариф занижений. Рішення про підвищення проїзду приймає місцевий департамент транспорту. Востаннє ціни на проїзд у місті підвищувалися у 2018 році.

Подорожчання проїзду очікується також у Бердянську Запорізької області. Точної дати підвищення ще немає, але відомо, що проїзд встановлять на рівні 8 гривень. Наразі проїзд у маршрутках становить 6 гривень.

В Павлограді Дніпропетровській області також дорожчатиме проїзд. Тут ціна збільшиться на одну гривню. Залежно від дальності маршруту вартість проїзду складе від 7 до 9 гривень.

Жителям Сєвєродонецька Луганській області також слід приготується до подорожчання проїзду в маршрутках. Точних цифр поки немає, але відомо, що подорожчання відбудеться до кінця року. На даний час ціна проїзду становить 5 гривень.