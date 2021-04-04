У Києві мотоцикліст влаштував свавілля на дорозі та намагався втекти від копів (відео)
В ніч на 4 квітня в Києві водій одного з мотоциклів порушив правила дорожнього руху. Ситуацію помітили правоохоронці та спробували зупинити порушника, проте той, своєю чергою, нести відповідальність не захотів і влаштував нічну погоню по столичних проспектах.
Відео і подробиці опубліковані в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.
На відео видно, як автомобіль правоохоронців намагається зупинити транспортний засіб, що рухається. Ніякі хитрощі не допомагають копам зловити порушника.
"Здається, що хтось переглянув фільм "Примарний гонщик" з Ніколасом Кейджем. Потім вони ж в коментарях і повідомленнях пишуть, що ніхто не тікав і взагалі поліція - суцільні "беззаконня", - йдеться у підписі до опублікованого відео.
В коментарях розповідають, що така ситуація - не рідкість. Кур'єри, які працюють на мопедах або мотоциклах, нерідко порушують ПДР.
- Знову мопед, знову кур'єр, там як я помічав половина іноземців їздить, і як завжди накурені чи чимось закинулись!!!!!!
- Кур'єри кинули виклик мус*рам)))
- Так, у двоколісних вже почалося весняне загострення. Ось вчора, на вул. Івана Виговського, чхати двоколісний хотів на ПДР.
При цьому були й ті, хто став на захист гонщика.
"А якою нормою закону передбачено створення аварійної ситуації з підрізанням цього гонщика?" – ставить собі питання один з коментаторів.
Скріншоти (facebook.com/KyivOperativ)
Нагадаємо, що у Києві поліція гальмує переповнені маршрутки та виганяє "зайвих" пасажирів.
Також ми писали, що в Києві з 26 березня змінили ліміт на перевезення пасажирів в салонах громадського транспорту з 50% сидячих місць на 50% від загальної конструктивної пасажиромісткості.