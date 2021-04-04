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У Києві мотоцикліст влаштував свавілля на дорозі та намагався втекти від копів (відео)

Новость на русском → Київ, Неділя 04 квітня 2021 09:35
У Києві мотоцикліст влаштував свавілля на дорозі та намагався втекти від копів (відео) У Києві мотоцикліст намагався втекти від поліції (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

В ніч на 4 квітня в Києві водій одного з мотоциклів порушив правила дорожнього руху. Ситуацію помітили правоохоронці та спробували зупинити порушника, проте той, своєю чергою, нести відповідальність не захотів і влаштував нічну погоню по столичних проспектах.

Відео і подробиці опубліковані в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.

На відео видно, як автомобіль правоохоронців намагається зупинити транспортний засіб, що рухається. Ніякі хитрощі не допомагають копам зловити порушника.

"Здається, що хтось переглянув фільм "Примарний гонщик" з Ніколасом Кейджем. Потім вони ж в коментарях і повідомленнях пишуть, що ніхто не тікав і взагалі поліція - суцільні "беззаконня", - йдеться у підписі до опублікованого відео.

В коментарях розповідають, що така ситуація - не рідкість. Кур'єри, які працюють на мопедах або мотоциклах, нерідко порушують ПДР.

  • Знову мопед, знову кур'єр, там як я помічав половина іноземців їздить, і як завжди накурені чи чимось закинулись!!!!!!
  • Кур'єри кинули виклик мус*рам)))
  • Так, у двоколісних вже почалося весняне загострення. Ось вчора, на вул. Івана Виговського, чхати двоколісний хотів на ПДР.

При цьому були й ті, хто став на захист гонщика.

"А якою нормою закону передбачено створення аварійної ситуації з підрізанням цього гонщика?" – ставить собі питання один з коментаторів.

У Києві мотоцикліст влаштував свавілля на дорозі та намагався втекти від копів (відео)

Скріншоти (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що у Києві поліція гальмує переповнені маршрутки та виганяє "зайвих" пасажирів.

Також ми писали, що в Києві з 26 березня змінили ліміт на перевезення пасажирів в салонах громадського транспорту з 50% сидячих місць на 50% від загальної конструктивної пасажиромісткості.

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