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У Києві поліція зупиняє переповнені маршрутки і виганяє "зайвих" пасажирів (фото)

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 16:46
У Києві поліція зупиняє переповнені маршрутки і виганяє "зайвих" пасажирів (фото) Фото: маршрутка в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві поліцейські влаштовують перевірки дотримання правил карантину, і зупиняють громадський транспорт, в салоні якого перевищено дозволений ліміт пасажирів.

Про це 2 квітня передає "dtp.kiev.ua" у своєму Facebook.

У мережі показали фото, як правоохоронці спілкуються з водієм маршрутки на дорозі.

За словами очевидців, кадри зроблені близько Шпалерного ринку на Окружній на Борщагівці.

"Поліція гальмує всі переповнені маршрутки. В даній ситуації 401, вже друга за три хвилини. Штраф буде точно", - йдеться в повідомленні.

Також вказується, що "зайвих" пасажирів змушують покинути салон.

"Народ виганяють з транспорту. По можливості вибирайте напівпорожній транспорт", - зазначається в публікації.

У Києві поліція зупиняє переповнені маршрутки і виганяє &quot;зайвих&quot; пасажирів (фото)

У Києві поліція перевіряє маршрутки в рамках "карантинних рейдів" (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, що в Києві з 26 березня змінили ліміт на перевезення пасажирів в салонах громадського транспорту з 50% сидячих місць на 50% від загальної конструктивної пасажиромісткості. Така норма була затверджена постійною комісією КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та НС.

При цьому Київ з 5 по 16 квітня посилює карантин, і в місті запровадять спецперепустки для проїзду у всьому громадському транспорті.

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