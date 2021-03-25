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У Києві змінили правила для громадського транспорту: пасажирів стане більше

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 23:04
У Києві змінили правила для громадського транспорту: пасажирів стане більше Фото: громадський транспорт під час карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві змінили правила про кількість пасажирів у наземному громадському транспорті в період карантину, і збільшили ліміт на перевезення. Тепер до салонів автобусів, трамваїв і тролейбусів братимуть більше людей.

Про це 25 березня заявили в "Київпастрансі" на сторінці в Facebook.

Нововведення запрацює вже з п'ятниці, 26 березня.

Рішення розширити ліміт на перевезення пасажирів ухвалила постійна комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Тепер у громадському транспорті можна буде перевозити не тільки сидячих, але і певну кількість стоячих пасажирів - сумарно половину від загальної місткості транспортного засобу.

"Наявні ліміти на перевезення рухомим складом в 50% сидячих місць змінені на 50% від загальної конструктивної пасажиромісткості", - йдеться в повідомленні.

У "Київпастрансі" також зазначили, що карантинні обмеження в транспорті залишаються, хоча і стають менш суворими.

Нагадаємо, що раніше у Києві анонсували подорожчання проїзду в маршрутках, а також допускали їх зникнення до кінця локдауну.

Також ми писали про те, що в Києві через локдаун у громадському транспорті почастішали конфлікти.

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