У Києві змінили правила для громадського транспорту: пасажирів стане більше
У Києві змінили правила про кількість пасажирів у наземному громадському транспорті в період карантину, і збільшили ліміт на перевезення. Тепер до салонів автобусів, трамваїв і тролейбусів братимуть більше людей.
Про це 25 березня заявили в "Київпастрансі" на сторінці в Facebook.
Нововведення запрацює вже з п'ятниці, 26 березня.
Рішення розширити ліміт на перевезення пасажирів ухвалила постійна комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Тепер у громадському транспорті можна буде перевозити не тільки сидячих, але і певну кількість стоячих пасажирів - сумарно половину від загальної місткості транспортного засобу.
"Наявні ліміти на перевезення рухомим складом в 50% сидячих місць змінені на 50% від загальної конструктивної пасажиромісткості", - йдеться в повідомленні.
У "Київпастрансі" також зазначили, що карантинні обмеження в транспорті залишаються, хоча і стають менш суворими.
Нагадаємо, що раніше у Києві анонсували подорожчання проїзду в маршрутках, а також допускали їх зникнення до кінця локдауну.
Також ми писали про те, що в Києві через локдаун у громадському транспорті почастішали конфлікти.