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В Киеве мотоциклист устроил беспредел на дороге и пытался сбежать от копов (видео)

Новина українською → Киев, Воскресенье 04 апреля 2021 09:35
В Киеве мотоциклист устроил беспредел на дороге и пытался сбежать от копов (видео) В Киеве мотоциклист пытался сбежать от полиции (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В ночь на 4 апреля в Киеве водитель одного из мотоциклов нарушил правила дорожного движения. Ситуацию заметили правоохранители и попытались остановить нарушителя, однако тот, в свою очередь, нести ответственность не захотел и устроил ночную погоню по столичным проспектам.

Видео и подробности опубликованы в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

На видео видно, как автомобиль правоохранителей пытается остановить движущееся транспортное средство. Никакие уловки не помогают копам словить нарушителя.

"Похоже, что кто-то пересмотрел фильм "Призрачный гонщик" с Николасом Кейджем. Затем они же в комментариях и сообщениях пишут, что никто не убегал и вообще полиция - сплошные "беспредельщики", - говорится в подписи к опубликованному видео.

В комментариях рассказывают, что такая ситуация - не редкость. Доставщики, работающие на мопедах или мотоциклах, нередко нарушают ПДД.

  • Опять мопед, опять доставщики, там как я замечал половина иностранцев ездит, и как всегда или накуренные или чем-то закинулись!!!!!!
  • Доставщики кинули вызов мус*рам)))
  • Да, у двухколесных уже началось весеннее обострение. Вот вчера, на ул. Ивана Выговского, чхать двухколесный хотел на ПДД.

При этом были и те, кто встал на защиту гонщика.

"А какой нормой закона предусмотрено создание аварийной ситуации с подрезанием этого гонщика?" – задается вопросом один из комментаторов.

В Киеве мотоциклист устроил беспредел на дороге и пытался сбежать от копов (видео)

Скриншоты (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что в Киеве полиция тормозит переполненные маршрутки и выгоняет "лишних" пассажиров.

Также мы писали, что в Киеве с 26 марта изменили лимит на перевозку пассажиров в салонах общественного транспорта с 50% сидячих мест на 50% от общей конструктивной пассажировместимости.

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