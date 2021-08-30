У метро Києва стався збій: не можна придбати квиток і поповнити карту
Фото: у метро Києва стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
У метрополітені Києва стався технічний збій. Через нього виникли складнощі з поповненням транспортних карток і придбанням разових поїздок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"Через технічні проблеми можливі складнощі з поповненням транспортних карток і придбанням разових поїздок. Всі придбані заздалегідь поїздки спрацьовують", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що фахівці вже усунули причини збою.
"Система відновлює роботу і запрацює в штатному режимі орієнтовно протягом години", - йдеться в повідомленні.