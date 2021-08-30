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У метро Києва стався збій: не можна придбати квиток і поповнити карту 

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Київ, Понеділок 30 серпня 2021 14:59
У метро Києва стався збій: не можна придбати квиток і поповнити карту  Фото: у метро Києва стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У метрополітені Києва стався технічний збій. Через нього виникли складнощі з поповненням транспортних карток і придбанням разових поїздок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Через технічні проблеми можливі складнощі з поповненням транспортних карток і придбанням разових поїздок. Всі придбані заздалегідь поїздки спрацьовують", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що фахівці вже усунули причини збою.

"Система відновлює роботу і запрацює в штатному режимі орієнтовно протягом години", - йдеться в повідомленні.

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КМДА Київ метро
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