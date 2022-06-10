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Між Києвом і Прагою пускають прямий поїзд: фото розкішних вагонів і ціни на квитки

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П'ятниця 10 червня 2022 21:14
Між Києвом і Прагою пускають прямий поїзд: фото розкішних вагонів і ціни на квитки Колаж РБК-Україна: українці можуть подорожувати до Праги з Києва прямим поїздом
Автор: Володимир Костирін

З Києва запускають нові поїзди з комфортабельними вагонами для зручних і не дорогих подорожей до Праги. Вони проїжджатимуть через українські великі міста до польського Перемишля, де після пересадки поїздка продовжиться до чеської столиці. Назад - таким же маршрутом.

Як виглядають вагони таких нічних поїздів, у скільки обійдеться пасажирам поїздки та що входить у сервіс - ми розповімо і покажемо в матеріалі нижче.

Маршрут поїздів

Регулярне курсування нічних поїздів RegioJet в Україну з 12 червня здійснюватиметься щодня в обох напрямках з Праги через Перемишль до Львова, Тернополя, Хмельницького, Вінниці та Києва.

Між Києвом і Прагою пускають прямий поїзд: фото розкішних вагонів і ціни на квитки

На такому "жовтому" поїзді можна доїхати до польського Перемишля, де відбудеться пересадка на поїзд українського перевізника - на ньому пасажири доберуться до місця призначення.

Між Києвом і Прагою пускають прямий поїзд: фото розкішних вагонів і ціни на квитки

До компанії RJ зазначають, що таким чином вони продовжують курсування гуманітарних поїздів та інших сполучень.

Які ціни на квитки

У спальних вагонах вартість подорожі з Чехії (з Праги, Чеське Требове, Пардубіц, Забрегу-на-Мораві, Оломоуца, Граніце-на-Мораві, Острави, Богуміна становить:

  • До Львова 287 гривень (229 крон),
  • До Тернополя 434 гривень (339 крон),
  • До Хмельницького 541 гривню (419 крон),
  • До Вінниці 629 гривень (489 крон),
  • До Києва 826 гривень (639 крон).

Такі ціни - з 12 червня.

Між Києвом і Прагою пускають прямий поїзд: фото розкішних вагонів і ціни на квиткиМіж Києвом і Прагою пускають прямий поїзд: фото розкішних вагонів і ціни на квитки

Ціни на квитки в поїздах RJ (фото: regiojet.ua)

Що входить у вартість квитків

Пасажирів, які купили квитки на поїзд RJ, чекає:

  • легкий сніданок,
  • тепла / гаряча вечеря,
  • постільна білизна,
  • преса і журнали,
  • негазована мінеральна вода Rajec, 0,33 л

Крім того, можна придбати інші продукти з меню і скористатися іншими послугами, які надаються в поїзді (наприклад, безплатний Wi-Fi, безплатна кава, розетки).

Як виглядають вагони

Між Києвом і Прагою пускають прямий поїзд: фото розкішних вагонів і ціни на квитки

Спальні вагони і вагони за тарифом "Стандарт" в поїздах RJ (фото: regiojet.ua)

Спальні купейні вагони, пристосовані для сидіння і сну під час поїздки, розраховані на 3 пасажири (3 місця для сидіння і 3 спальних ліжка), має постільну білизну, подушки і ковдри, безплатний сніданок: набір сніданків/круасан і солодкий подарунок.

Між Києвом і Прагою пускають прямий поїзд: фото розкішних вагонів і ціни на квитки

Спальне купе (фото: regiojet.ua)

У спальних купейних вагонах на 6 пасажирів надається постільна білизна, подушки і ковдри, безплатний сніданок: кава американо і свіжий круасан.

Між Києвом і Прагою пускають прямий поїзд: фото розкішних вагонів і ціни на квитки

Спальне купе (фото: regiojet.ua)

У вагонах класу "Стандарт" за бюджетною ціною в купе на 6 пасажирів є: регульовані шкіряні або велюрові сидіння з підголівниками, є дитяче купе, безплатний Wi-Fi та розетки 230В.

Є вагони за тарифом "Стандарт" із замшею та зі шкірозамінниками.

Між Києвом і Прагою пускають прямий поїзд: фото розкішних вагонів і ціни на квитки

Вагони "Стандарт" в поїздах RJ (фото: regiojet.ua)

Пасажирам надають воду Rajec в пляшках, пресу і журнали, є розважальний портал на власному пристрої (навушники в оренду), є італійська кава illy (еспресо, лунго, латте макіато, капучіно), з візка можна взяти 100% яблучний сік, кава американо, чай зі свіжої м'яти.

Правила проїзду

  • З тваринами в поїздах RJ їздити не можна, винятком є собаки-поводирі.
  • Пасажир може перевозити 1 велику одиницю багажу та 1 ручну поклажу на людину.
  • Велосипеди перевозити - не можна.

Між Києвом і Прагою пускають прямий поїзд: фото розкішних вагонів і ціни на квитки

Фото: regiojet.ua

Чи можна українцям їздити безплатно

По маршруту Прага-Перемишль на поїзді RJ громадянам України все ще можна безплатно подорожувати, забронювавши квиток в тарифі Občan UA.

Право на безплатне перевезення мають пасажири з громадянством України або постійним місцем проживання в Україні, які:

  • подорожують міжнародним потягом - потрібно тільки пред'явити свій проїзний документ, посвідчення особи або документ, що підтверджує перетин кордону ЄС з України.
  • подорожують територією Чехії та мають туристичну візу не старше 5 днів - потрібно підтвердження проїзного документа або прикордонним штампом з позначеним типом візи D/DO/667 або 668, або 669, а дата визначення терміну дії розраховується з урахуванням дати видачі візи
  • молодші 18 років і супроводжує особу, яка подорожує згідно з попередніми правилами.

Як виглядають самі потяги RJ

Між Києвом і Прагою пускають прямий поїзд: фото розкішних вагонів і ціни на квиткиМіж Києвом і Прагою пускають прямий поїзд: фото розкішних вагонів і ціни на квиткиМіж Києвом і Прагою пускають прямий поїзд: фото розкішних вагонів і ціни на квитки

"Жовті" поїзди RJ (фото: facebook.com/regiojet)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відбувається у вестибюлі вокзалу Києва після встановлення там "рамок, як в аеропорту".

Також ми повідомляли, що українці, які втекли із зон бойових дій, можуть прямо в поїзді оформити заяву на проживання, а на вокзалі - отримати гроші.

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