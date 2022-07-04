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В Киеве после капремонта снова курсирует легендарный паровоз: как и где покататься (фото)

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Киев, Понедельник 04 июля 2022 08:01
В Киеве после капремонта снова курсирует легендарный паровоз: как и где покататься (фото) Фото: ретро паровоз после капитального ремонта снова "гоняет" в Киеве (facebook.com/childrens.railway.in.kiev)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве на сети детских железных дорог стал курсировать настоящий паровоз, который снова открыт для перевозки маленьких пассажиров и их родителей. Локомотив с историей сейчас после ремонта вновь эксплуатируется на Киевской детской железной дороге.

Об этом передали в Укрзализныце в Telegram-канале.

Самому ретро-паровозу Гр-336 - более 70 лет. Он был построен в 1951 году в немецком городе Бабельсберг, а в Киев попал в качестве репарации после Второй мировой войны.

Даже во время нынешней войны РФ против Украины, железнодорожники в локомотивном депо Сновск (Черниговская область) продолжали выполнять капремонт паровоза, начатый в 2021-м.

В Киеве после капремонта снова курсирует легендарный паровоз: как и где покататься (фото)В Киеве после капремонта снова курсирует легендарный паровоз: как и где покататься (фото)В Киеве после капремонта снова курсирует легендарный паровоз: как и где покататься (фото)

Ретро-паровоз снова "гоняет" на Киевской детской железной дороге (фото: facebook.com/childrens.railway.in.kiev)

"Этот паровоз имеет историческое и символическое значение. Именно он в 1953 году открывал движение поездов по малой столичной магистрали", - отмечают в компании.

Паровоз "гонял" по детской железной дороге в Киеве до конца 1990-х, а затем был задействован для организации ретропоездок по узкоколейкам нашей страны.

"В 2005 году легендарный локомотив вернули на детскую железную дорогу и снова начали перевозить гостей магистрали", - рассказали в УЗ.

В Киеве после капремонта снова курсирует легендарный паровоз: как и где покататься (фото)В Киеве после капремонта снова курсирует легендарный паровоз: как и где покататься (фото)В Киеве после капремонта снова курсирует легендарный паровоз: как и где покататься (фото)В Киеве после капремонта снова курсирует легендарный паровоз: как и где покататься (фото)В Киеве после капремонта снова курсирует легендарный паровоз: как и где покататься (фото)

Паровоз отремонтировали и запустили на Киевской детской железной дороге (фото: facebook.com/childrens.railway.in.kiev)

Как и где покататься на паровозе

Летний сезон движения поездов, уже 69-й, на Киевской детской железной дороге в Сырецком парке стартовал с июня. Сейчас посадка и высадка пассажиров осуществляется только на станции "Киев-Пассажирский детский".

Адрес Киевской ДЖД: Парково-Сырецкая, 4 (ст. м. "Дорогожичи").

В Киеве после капремонта снова курсирует легендарный паровоз: как и где покататься (фото)

На Киевской детской железной дороге снова курсирует паровоз (фото: facebook.com/childrens.railway.in.kiev)

Движение поездов осуществляется:

  • Июнь, июль, август - с четверга по воскресенье;
  • Сентябрь, октябрь - по выходным.

Время работы:

  • Четверг, пятница - с 10:30 до 17:10
  • Суббота, воскресенье - с 10:30 до 18:50

В Киеве после капремонта снова курсирует легендарный паровоз: как и где покататься (фото)В Киеве после капремонта снова курсирует легендарный паровоз: как и где покататься (фото)

71-летний локомотив после капитального ремонта (фото: facebook.com/childrens.railway.in.kiev)

Какие цены:

  • Общий вагон: для детей билеты по 50 гривен, для взрослых - 100 гривен
  • Ретро-вагон: для детей - 60 гривен, для взрослых - 120 гривен
  • Вагон класса "ЛЮКС": для детей - 100 гривен, для взрослых - 150 гривен

Расписание движения

В Киеве после капремонта снова курсирует легендарный паровоз: как и где покататься (фото)

Расписание поездов на Киевской детской железной дороге (фото: facebook.com/childrens.railway.in.kiev)

Ранее мы рассказывали, что между Киевом и Прагой пустили прямой поезд, а также показывали фото роскошных вагонов.

А также писали, что происходит в вестибюле вокзала Киева после установки там "рамок, как в аэропорту".

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