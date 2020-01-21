У Києві 12-річного школяра призвали до армії

Дитині надіслали повістку про призов на строкову службу
Повістку до армії на строкову службу отримав 12-річний хлопчик у Києві - дитину призвали помилково, переплутавши вік. Курйозну історію розповіла мама юного "призовника" Ірина Костюченко на своїй сторінці в Facebook.
Жінка написала, що вранці в двері подзвонив двірник і заявив, що прийшла повістка з військкомату, попросивши розписатися.
У цей час син знаходився в школі на уроках.
Костюченко також переказала пораду, яку їй дав двірник: "За неявку по повісці штраф 119 грн". Не переживайте, мовляв, заплатіть штраф - і гуляйте ще півроку".
"Моя щелепа падає знову, кажу: а нічого, що малому 12 років? Може зі старшим переплутали - йому через тиждень 20, але у нього інше ім'я і взагалі він "чесний білобілетник" ... Чую, як у глибині квартири підскочив "старший науковий співробітник" - аж "блискавку" на кофті застібнув", - пише жінка.
Вона розписалася за одержання повістки і після вивчення документа з'ясувала, що її середньому сину, який народився в січні 2008, система "накинула" 5 років: переплутала "2008" і "2003", і ще одну букву в прізвищі перекрутила.
"І ось тепер я думаю - мені 24 січня 2020 року о 9:00 з'явитися самій зі свідоцтвом про народження і, припустимо, довідкою зі школи, він навчається в 6-А класі, або разом із "жертвою системи", щоб переконалися?", - йдеться у публікації.
Жінка також розповіла, що рост сина становить 146 см, вага 39 кг, зуби досі змінюються.
"Коню зрозуміло, що за вказаним телефоном нічого не доведеш. Але може особисто є шанси?" - розмірковує мама юного "призовника".
Крім того, вона в коментарях опублікувала фото сина, супроводивши знімок поясненнями:
"Для розуміння: наразі майбутній захисник країни та усіх вас має приблизно ось такий вигляд. Я просто відчуваю, як від вигляду цього любителя "Лего Майнкрафт" у всіх ворогів України десь ззаду штанів утворюється коричнева ароматна пляма".
В Києві призвали до армії 12-річного хлопчика (Фото: facebook.com/irina.kostyuchenko)
Користувачі мережі жваво відреагували на незвичайну ситуацію і стали іронізувати над помилкою, допущеною працівниками військкомату.
У Києві дитину призвали до армії (Скрін коментарів facebook.com/irina.kostyuchenko)