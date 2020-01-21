В Киеве 12-летнего школьника призвали в армию

В Киеве ребенка призвали в армию (коллаж РБК-Украина)

Ребенку прислали повестку о призыве на срочную службу

Повестку в армию на срочную службу получил 12-летний мальчик в Киеве - ребенка призвали по ошибке, перепутав возраст. Курьезную историю рассказала мама юного "призывника" Ирина Костюченко на своей странице в Facebook.

Женщина написала, что утром в дверь позвонил дворник и заявил, что пришла повестка из военкомата, попросив расписаться.

В это время сын находился в школе на уроках.

Костюченко также передала совет, который ей дал дворник: "За неявку по повестке штраф 119 грн". Не переживайте, мол, заплатите штраф - и гуляйте еще полгода".

"Моя челюсть падает снова, говорю: а ничего, что малому 12 лет? Может со старшим перепутали - ему через неделю 20, но у него другое имя и вообще он "честный белобилетчик" ... Слышу, как в глубине квартиры подскочил "старший научный сотрудник" - аж "молнию" на кофте застегнул", - пишет женщина.

Она расписалась за получение повестки и после изучения документа выяснила, что ее среднему сыну, который родился в январе 2008, система "накинула" 5 лет: перепутала "2008" и "2003", и еще одну букву в фамилии перекрутила.

"И вот теперь я думаю - мне 24 января 2020 в 9:00 появиться самой со свидетельством о рождении и, допустим, справкой из школы, он учится в 6-А классе, или вместе с "жертвой системы", чтобы убедились?", - говорится в публикации.

Женщина также рассказала, что рост сына составляет 146 см, вес 39 кг, зубы до сих пор меняются.

"Коню понятно, что по указанному телефону ничего не докажешь. Но может лично есть шансы?" - размышляет мама юного "призывника".

Кроме того, она в комментариях опубликовала фото сына, сопроводив снимок объяснениями:

"Для понимания: пока будущий защитник страны и всех вас имеет примерно вот такой вид. Я просто чувствую, как от вида этого любителя "Лего Майнкрафт" у всех врагов Украины откуда-то сзади брюк образуется коричневое ароматное пятно".

В Киеве призвали в армию 12-летнего мальчика (Фото: facebook.com/irina.kostyuchenko)

Пользователи сети живо отреагировали на необычную ситуацию и стали иронизировать над ошибкой, допущенной работниками военкомата.

Да, обхохочешься... то ли "писарчуков" нужно проверить в окулистов, то ли на вменяемость, то ли армия решила "омолодиться", то ли самой уже сходить и быстренько "отдаться" на службу и вернуться домой... короче вариантов много.

Моему брату когда-то пришла повестка на его имя, фамилию, дата рождения такая же, разные адреса, как потом выяснилось. Ну но "какаяразница". Тот другой теска был еще и судим. Мама бегала в военкомат и устроила там скандал. Извинились.

Я бы пошла посмеяться. Вместе с ребенком. В школу бы написала записку: Петренко Даниил будет отсутствовать такого то числа из-за необходимости явиться в военкомат, повестка прилагается. Развлекаться - так по полной. А в военкомате потребовала бы справку за пропуск школы.

Стало страшно. Если у нас перепутают, могут обвинили меня в подделке документов. Моему скоро 15. Но выглядит на 18. Рост 192, борода и остальные волосы...

В Киеве ребенка призвали в армию (Скрин комментариев facebook.com/irina.kostyuchenko)