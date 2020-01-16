Весняний призов 2020: кого заберуть до армії та відправлять на фронт

Призов до армії в Україні (Ілюстративне фото: УНІАН)

Зеленський дозволив закликати на строкову військову службу українців від 18 років

Призов до армії в Україні в 2020 році буде здійснюватися для молодих людей у віці від 18 років. Президент Володимир Зеленський 16 січня видав відповідний наказ та підписав указ. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Документ визначає строки проведення чергових призовів на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби в 2020 році. Крім того, передбачає призов осіб, які досягли 18 років, відповідно до вимог статті 15 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Строковиків у зону проведення ООС не будуть посилати - тільки контрактників від 18 років.

Так, військовослужбовці за контрактом беруть участь у бойових діях.

"Таким чином, цим указом вік осіб, що призиваються на строкову військову службу, зрівнюється з віком осіб, які приймаються на військову службу за контрактом, відповідно до законодавства", - йдеться у повідомленні Офісу президента.

Хто навесні отримає повістки до армії

Як заявив сьогодні міністр оборони України Андрій Загороднюк, у квітні цього року закликати до військової служби 18 і 19-літніх юнаків не будуть.

Чиновник на своїй сторінці в Facebook уточнив, що вони можуть піти до армії тільки в одному випадку - якщо самі добровільно того захочуть.

"Вік призову з 18 років чітко прописано в Законі, і він ніколи не змінювався. І, власне, указ президента підписаний в рамках існуючого закону", - зазначив міністр.

Загороднюк розповів, що під час весняного призову у квітні повістки отримають молоді люди від 20 років.

Глава Міноборони запевнив, що "ніхто примусово до 20 років залучатися до строкової служби не буде".

Крім того він додав, що зараз йде активна робота над проектом поступового скасування призову, яка "вимагає часу і змін в законодавстві".

"Ми обов'язково залучимо громадськість до обговорення і зробимо цей процес максимально відкритим", - заявив Загороднюк.

Призов до армії в Україні у 2020 році (Фото: РБК-Україна)

Весняний призов в Україні стартує вже 1 квітня 2020 року. До лав ЗСУ закликають чоловіків до 28 років.

Нагадаємо, у рамках осіннього призову 2019 року на строкову військову службу були призвані 15 200 людей. При цьому більше 3 тисяч з них відразу підписали контракт на військову службу.

Що загрожує ухильникам

За ухилення від обов'язкової військової служби передбачені такі покарання, як:

штраф (за неявку до військкомату в призначений час)

позбавлення волі строком на 3 роки (за ухилення від призову). Додамо, що найчастіше умовно

Так, за законом, після одержання повістки призовники повинні з'явитися у військкомат у зазначений термін - з початку нового призову на явку дається 10 днів.

Неотримання порядку не є підставою для ігнорування призову.