Найсильніша: українська армія потрапила у престижний рейтинг

Українська армія потрапила у престижний рейтинг (фото: РБК-Україна)

Українська армія виявилася однією з найсильніших армій у всьому світі

Воїни української армії виявилися одними з найсильніших за версією видання Global Firepower, яке опублікувало рейтинг найсильніших армій світу на планеті. Українське військо зайняло 29 позицію в списку. Оцінювалися всього 55 показників, сюди увійшли чисельність армій, кількість танків, літаків, кораблів, іншої військової техніки.

Також враховували в рейтингу і такі важливі фактори, як транспортна інфраструктура, військовий бюджет, доступ до нафти.

Список найсильніших армій світу виглядає так: на першому місці стоїть США, на другому Росія, а на третьому розмістилася Китайська народна республіка.

Четверте місце в списку зайняла Індія, далі йде Франція, на шостому місці-Японія, на сьомому розташувалася Південна Корея.

Варто відзначити, що в 2018 році українська армія займала 28 позицію, проте до 2014 року Україна в рейтингу Global Firepower перебувала на 21 місці.

До речі, в 2018 році видання Business Insider в цьому рейтингу відібрало з усього переліку 25 найпотужніших військ Європи. У ньому Україна посідала 10 сходинку. А лідером була Росія.