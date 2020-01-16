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В армію будуть забирати з 18 років: Зеленський повернув призов

STYLERЖиття    16.01.2020 - 14:40
В армію будуть забирати з 18 років: Зеленський повернув призов
Володимир Зеленський повернув призов в армію з 18 років (колаж: РБК-Україна)

Володимир Зеленський повернув призов на строкову службу в Україні з 18 років

Володимир Зеленський повернув призов в армію з 18 років. Відповідний указ №13/2020 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу в 2020 році" був опублікований на сайті президента України 16 січня.

Хто потрапляє під призов

Призвати на строкову військову службу будуть придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України, яким на день відправлення у військову частину виповнилося 18 років та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Наголошується, що це все стосується виключно чоловіків.

В найкоротші терміни Кабмін на чолі з Олексієм Гончаруком, навколо якого розгорівся неабиякий скандал, повинен визначити чисельність підлягають призову на строкову військову службу чоловіків. Крім того, уряд повинен порахувати, у скільки обійдеться проведення чергових призовів у 2020 році бюджету України.

Відзначимо, що в 2015 році тодішній президент Петро Порошенко заявив, що вік призовників на строкову службу в Україні буде підвищено з 18 до 20 років. Однак тоді призов з 18-ти не був повністю скасований, але став "за бажанням".

Коли буде призов в армію в 2020 році

Згідно з указом Володимира Зеленського, проведення чергових призовів українців на строкову військову службу пройде в квітні-червні, а також у жовтні-грудні 2020 року.

Разом з тим, навесні і восени цього року ЗСУ будуть звільнені у запас військовослужбовці, які мають вищу освіту і які відслужили встановлені строки строкової військової служби.

Таким чином, всі заяви політиків, чиновників та експертів про те, що українська армія повинна рухатися у бік професійної контрактної, на сьогоднішній день залишаються лише розмовами.

В армію будуть забирати з 18 років: Зеленський повернув призов

Призов до армії в Україні (mil.gov.ua)

Ухилення від армії

Українцям, які захочуть "відкосити" від армії, загрожують серйозні штрафи. Аж до позбавлення волі. Так, на думку начальника відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Миколи Качаненка, на сьогоднішній день заплатити штраф в 255 грн і продовжувати ігнорувати повістки для призовника не є проблемою.

"За ухилення від військової служби у нас покарання не "позбавлення волі", а лише "обмеження". Найсуворіший наш суд в кращому випадку може винести вирок у вигляді умовного покарання", - говорить полковник.

У зв'язку з цим деяким призовникам сьогодні вигідніше навіть бути умовно засудженими, ніж служити в армії. Тому, Мінфоборони вже незабаром може істотно посилити відповідальність за ухилення від армії.

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