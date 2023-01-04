RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из Киева впервые запустят электричку в такой модернизации: в чем ее уникальность

Укрзализныця запустит модернизированную электричку под Киевом (фото: facebook.com/Пассажиры Киева)
Автор: Светлана Мащенко

На пригородные маршруты Киева выпустят первую модернизированную электричку, которая раньше была произведена в Луганске.

В чем уникальность транспортного средства – читайте ниже в материале Styler.

Что известно об электричке

Укрзализныця приняла с завода и поставила на маршрут модернизированную электричку ЭПЛ9Т.

Это 14-я по счету электричка, модернизированная в 2022 году на заводе компании. Модернизацию проводил Киевский электровагоноремонтный завод.

В чем уникальность ЭПЛ9Т

"Эта электричка особенная, и вот почему: это первая модернизация электрички, изготовленной в Украине. ЭПЛка, как ее называют железнодорожники, была выпущена на заводе Лугансктепловоз. Другие электрички были изготовлены в Латвии", - рассказал руководитель УЗ Александр Камышин.

Сейчас это новейшая электричка из имеющихся в парке моделей. Обновленный ЭПЛ9Т 18 лет, она выпущена в 2004 году.

Для сравнения - другие проходящие модернизацию электрички на балансе перевозчика намного старше, им более тридцати лет.

В чем преимущества электрички

Эта электричка идеально подходит для города. Она имеет трехдверные вагоны, ускоряющие посадку и высадку пассажиров.

Внутри можно найти USB/Type-C порты для зарядки гаджетов. А также 24 места для велосипедов.

Обновленная электричка (фото: facebook.com/Пассажиры Киева)

Ранее в Укрзализныце показали, как пассажиры встречали Новый год в поездах.

Также читайте, что на вокзале в Киеве Укрзализныця показала сюрприз , превративший главный транспортный узел столицы в праздник.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныцяпоездэлектричка