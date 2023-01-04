З Києва вперше запустять електричку в такій модернізації: в чому її унікальність

На приміські маршрути Києва випустять першу модернізувану електричку, яка раніше була вироблена в Луганську.
В чому унікальність транспортного засобу - читайте нижче в матеріалі Styler.
Укрзалізниця прийняла з заводу та поставила на маршрут модернізовану електричку ЕПЛ9Т.
Це 14-та за рахунком електричка, модернізована 2022 року на заводі компанії. Модернізацію проводив Київський електровагоноремонтний завод.
"Ця електричка особлива, і ось чому: це перша модернізація електрички, виготовленої в Україні. ЕПЛка, як її називають залізничники, була випущена на заводі Луганськтепловоз. Інші електрички були виготовлені в Латвії", - розповів керівник УЗ Олександр Камишін.
Наразі це найновіша електричка з наявних в парку моделей. Оновленій ЕПЛ9Т 18 років, вона випущена у 2004 році.
Для порівняння - інші електрички на балансі перевізника, що проходять модернізацію, набагато старіші, їм понад тридцять років.
Ця електричка ідеально підходить для міста. Вона має тридверні вагони, що прискорюють посадку та висадку пасажирів.
Всередині можна знайти USB/Type-C порти для зарядки гаджетів. А також 24 місця для велосипедів.
Оновлена електричка (фото: facebook.com/Пасажири Києва)
Раніше в Укрзалізниці показали, як пасажири зустрічали Новий рік у поїздах.
Також читайте, що на вокзалі в Києві Укрзалізниця показала сюрприз, який перетворив головний транспортний вузол столиці на свято.