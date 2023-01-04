З Києва вперше запустять електричку в такій модернізації: в чому її унікальність

Що відомо про електричку

Укрзалізниця прийняла з заводу та поставила на маршрут модернізовану електричку ЕПЛ9Т.

Це 14-та за рахунком електричка, модернізована 2022 року на заводі компанії. Модернізацію проводив Київський електровагоноремонтний завод.

В чому унікальність ЕПЛ9Т

"Ця електричка особлива, і ось чому: це перша модернізація електрички, виготовленої в Україні. ЕПЛка, як її називають залізничники, була випущена на заводі Луганськтепловоз. Інші електрички були виготовлені в Латвії", - розповів керівник УЗ Олександр Камишін.

Наразі це найновіша електричка з наявних в парку моделей. Оновленій ЕПЛ9Т 18 років, вона випущена у 2004 році.

Для порівняння - інші електрички на балансі перевізника, що проходять модернізацію, набагато старіші, їм понад тридцять років.

В чому переваги електрички

Ця електричка ідеально підходить для міста. Вона має тридверні вагони, що прискорюють посадку та висадку пасажирів.

Всередині можна знайти USB/Type-C порти для зарядки гаджетів. А також 24 місця для велосипедів.

Оновлена електричка (фото: facebook.com/Пасажири Києва)