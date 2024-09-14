Какие тренды поддерживает Андре Тан: что носить осенью, чтобы быть модницей из Pinterest
Украинский дизайнер Андре Тан представил новую коллекцию "осень-зима 2024/25" под названием "Нова сторінка" - отголосок литературного искусства, где элементы дизайна переплетаются с книжными мотивами. Это, как отметил модельер, одежда для женщин, которые не только чувствуют себя молодыми и полными энергии, но и ценят знания и ищут новые открытия.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие трендовые образы можно взять себе на заметку осенью, чтобы выглядеть, как модницы из TikTok, Pinterest и Instagram.
Как известно, в трендах 2024 - женственность и приталенные силуэты. Обратите внимание на маленькое черное платье с объемными плечами и акцентным подъюбником. Такая вещь подойдет как на каждый день, так и для праздничных мероприятий. Дополните лук капроновыми колготками с узором и туфлями-лодочками на высоких каблуках.
Коллекция "осень-зима 2024/25" (фото предоставлено пресс-службой)
Для повседневных образов в офис или на деловую встречу присмотрите классическое сочетание - черную юбку либо брюки и пиджак необычного кроя на молнии в трендовом коричневом оттенке. Дополнят лук мюли - обувь с открытой пяткой, а также неброские украшения.
Коллекция "осень-зима 2024/25" (фото предоставлено пресс-службой)
Еще один тренд 2024 года - Bubble skirt или, как ее еще называют, баллон, тюльпан, волан и парашют. Такая юбка может быть разного силуэта, но при этом выглядеть так, будто ее подтянули изнутри: вдоль нижнего края вы не увидите никаких швов.
Украинский дизайнер предлагает носить такую юбку с шелковой блузой и слингбэками на плоском ходу. А завершить образ можно объемными украшениями и классической сумкой.
Коллекция "осень-зима 2024/25" (фото предоставлено пресс-службой)
Классическое платье в длине миди не только подчеркнет женственность, но и станет основой базового гардероба. Его крой подчеркнет осиную талию и зону декольте. Дополнить образ можно пиджаком контрастного цвета и слингбэками на небольшом каблуке.
Коллекция "осень-зима 2024/25" (фото предоставлено пресс-службой)
Образы с брюками осенью будут как никогда актуальны. Поэтому присмотритесь к варианту с широкими брюками и рубашкой необычного кроя. Завершат образ балетки в трендовом коричневом оттенке.
Коллекция "осень-зима 2024/25" (фото предоставлено пресс-службой)
Пока теплая погода все еще балует нас, можно пойти на свидание или в кафе с подружками, выбрав романтический образ от Андре Тана. Надевайте атласную юбку в длине миди - обратите внимание на насыщенный шоколадный оттенок, который осенью 2024 года стал самым популярным.
Дополните лук топом с длинными рукавами и затяжкой и необычным аксессуаром - чокером с цветком. Тренд на флористику по-прежнему актуален, хотя многие модницы предпочитают носить цветочный принт и такие аксессуары только летом.
Коллекция "осень-зима 2024/25" (фото предоставлено пресс-службой)
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