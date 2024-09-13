Андре Тан выпустил коллекцию "Нова сторінка". Смотрите, что будут носить модницы осенью и зимой

Дизайнер Андре Тан представил новую коллекцию "осень-зима 2024/25" под названием "Нова сторінка". И в ней каждая модница найдет не только трендовые идеи, но и "луки", которые сделают ее звездой Pinterest.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие смыслы заложены в новую коллекцию Тана и как он сам комментирует свою работу.





Коллекция "осень-зима 2024/25" (фото предоставлено преслужбой)

Коллекция "Нова сторінка" - это одновременно возвращение к истокам Андре Тана, который еще в 2006 году запатентовал направление smart couture, и смелый шаг вперед, где классика встречается с современной эстетикой dark academia, одного из самых горячих трендов в соцсетях TikTok, Pinterest и Instagram.

Коллекция Андре Тана (фото предоставлено прессслужбой)

"Название пришло ко мне сразу. Абсолютно понятная для каждой украинки ассоциация осени, нового сезона (в жизни и учебе), новой страницы жизни. Вместе это все символизирует надежду на лучшее будущее, которую лелеет каждый из нас сегодня, даже вопреки обстоятельствам и препятствиям. Каждому из нас нужна сейчас "нова сторінка". Правда же?" - рассказал дизайнер о новой коллекции.

Модные образы от Андре Тана (фото предоставлено преслужбой)

Каждая вещь этой коллекции, от уникального платья-кейпа до длинного пальто из итальянского кашемира, воплощает smart couture философию Тана, которая основывается на идее интеллектуального гламура и сочетания изысканного стиля с повседневным комфортом.

Новая коллекция Андре Тана (фото предоставлено преслужбой)

Это одежда для женщин, которые не только чувствуют себя молодыми и полными энергии, но и ценят знания, ищут новые открытия.

Коллекция "Нова сторінка" обращается к тем, кто независимо от возраста сохраняет в себе университетский дух: стремление к самосовершенствованию и непреклонное желание расширять горизонты.

Модные "луки" от Андре Тана (фото предоставлено преслужбой)

В рамках Всеукраинской промокампании "Нової сторінки" специально для Андре Тана известные украинки: Соня Забуга, Валерия Гузема, Светлана Павелецкая и Ольга Руднева - будут эксклюзивно делиться книгами, изменившими их жизнь и которые они советуют прочитать каждому.

Что будет в тренде этой осенью (фото предоставлено преслужбой)