Замша - тренд 2024 года: идеи стильных образов на осенний сезон
Многие модницы уже занялись подбором новых образов на осень. И если вы уже присмотрели джинсы в самом модном оттенке этого сезона, обратите внимание также на изделия из замши, которую считают трендом 2024 года.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие стильные луки можно создать с замшевыми вещами, чтобы выделиться из серой массы.
История замши насчитывает несколько тысячелетий, и она всегда была популярным материалом для создания различных предметов, особенно сумок и обуви.
В чем разница между кожей и замшей? Кожа и замша - это шкуры животных, но они выглядят по-разному. Кожа характеризуется гладкой текстурой, тогда как поверхность замши можно точнее описать как мягкую, поскольку кожа - это внешняя сторона шкуры, а замша - внутренняя.
Кроме того, замша может быть искусственной. Это материал нового поколения, который внешне и на ощупь похожий на натуральную замшу, а изготовлен из полиэстера на основе натурального хлопка.
Тренды на осень: замша и леопардовый принт (фото: instagram.com/_loissterling)
Какие вещи из замши добавить в свой гардероб в 2024 году?
Брюки
Для повседневных образов на осень присмотрите замшевые брюки светло-коричневого оттенка. Дополните их черным топом, пиджаком и трендовыми балетками с миниатюрным бантиком.
Замшевые штаны на осень (фото: instagram.com/lizzyhadfield)
Тренч
Для первых холодных дней присмотрите тренч из замши. Надевайте голубые джинсы, базовую футболку или майку, а сверху накиньте такой плащ.
Тренч на каждый день (фото: instagram.com/dianekari)
Сумка
Естественно, мастхев на осень - вместительная сумка из замши коричневого оттенка. Такая вещь точно дополнит даже самый строгий офисный лук.
Замшевая сумка (фото: instagram.com/taffymsipa)
Юбка
Такая юбка может быть как в длине мини, так и миди и макси. Сочетать ее можно как с праздничными блузками, так и с худи, а также замшевыми пиджаками и тренчами.
Юбка мини из замши (фото: instagram.com/juliesfi)
Пиджак
Самая трендовая вещь на осень 2024 года - замшевый пиджак коричневого оттенка. Его можно сочетать как с прямыми джинсами для повседневных образов, так и с нарядными платьями для выхода в свет.
Вариант на теплую осень (фото: instagram.com/georgia_3.0)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: LOIS STERLING, Lizzy Hadfield, Diane Kari, TAFFY, Julie Sergent Ferreri, GEORGIA.