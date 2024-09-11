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Замша - тренд 2024 года: идеи стильных образов на осенний сезон

Среда 11 сентября 2024 07:15
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Замша - тренд 2024 года: идеи стильных образов на осенний сезон Замшевые вещи на осень (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Многие модницы уже занялись подбором новых образов на осень. И если вы уже присмотрели джинсы в самом модном оттенке этого сезона, обратите внимание также на изделия из замши, которую считают трендом 2024 года.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие стильные луки можно создать с замшевыми вещами, чтобы выделиться из серой массы.

История замши насчитывает несколько тысячелетий, и она всегда была популярным материалом для создания различных предметов, особенно сумок и обуви.

В чем разница между кожей и замшей? Кожа и замша - это шкуры животных, но они выглядят по-разному. Кожа характеризуется гладкой текстурой, тогда как поверхность замши можно точнее описать как мягкую, поскольку кожа - это внешняя сторона шкуры, а замша - внутренняя.

Кроме того, замша может быть искусственной. Это материал нового поколения, который внешне и на ощупь похожий на натуральную замшу, а изготовлен из полиэстера на основе натурального хлопка.

Замша - тренд 2024 года: идеи стильных образов на осенний сезон

Тренды на осень: замша и леопардовый принт (фото: instagram.com/_loissterling)

Какие вещи из замши добавить в свой гардероб в 2024 году?

Брюки

Для повседневных образов на осень присмотрите замшевые брюки светло-коричневого оттенка. Дополните их черным топом, пиджаком и трендовыми балетками с миниатюрным бантиком.

Замша - тренд 2024 года: идеи стильных образов на осенний сезон

Замшевые штаны на осень (фото: instagram.com/lizzyhadfield)

Тренч

Для первых холодных дней присмотрите тренч из замши. Надевайте голубые джинсы, базовую футболку или майку, а сверху накиньте такой плащ.

Замша - тренд 2024 года: идеи стильных образов на осенний сезонЗамша - тренд 2024 года: идеи стильных образов на осенний сезон

Тренч на каждый день (фото: instagram.com/dianekari)

Сумка

Естественно, мастхев на осень - вместительная сумка из замши коричневого оттенка. Такая вещь точно дополнит даже самый строгий офисный лук.

Замша - тренд 2024 года: идеи стильных образов на осенний сезон

Замшевая сумка (фото: instagram.com/taffymsipa)

Юбка

Такая юбка может быть как в длине мини, так и миди и макси. Сочетать ее можно как с праздничными блузками, так и с худи, а также замшевыми пиджаками и тренчами.

Замша - тренд 2024 года: идеи стильных образов на осенний сезон

Юбка мини из замши (фото: instagram.com/juliesfi)

Пиджак

Самая трендовая вещь на осень 2024 года - замшевый пиджак коричневого оттенка. Его можно сочетать как с прямыми джинсами для повседневных образов, так и с нарядными платьями для выхода в свет.

Замша - тренд 2024 года: идеи стильных образов на осенний сезон

Вариант на теплую осень (фото: instagram.com/georgia_3.0)

Ранее мы рассказали, как модно одеться маме в декрете.

Также прочитайте, с чем носить кардиган осенью 2024 года.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: LOIS STERLING, Lizzy Hadfield, Diane Kari, TAFFY, Julie Sergent Ferreri, GEORGIA.

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