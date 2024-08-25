Как носить байкерские сапоги осенью 2024 года: 5 стильных идей с юбками

Несмотря на то, что лето пока еще балует нас теплой и даже жаркой погодой, многие уже присматривают, какими новинками разнообразить свой базовый гардероб предстоящей осенью, чтобы выделяться из серой толпы.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, как в новом сезоне сочетать трендовые байкерские сапоги с юбками.

Байкерские или, как их еще называют, мотоциклетные сапоги, - вид обуви, похожий на специальную обувь для езды на мотоцикле - как правило, она отличается жесткой конструкцией и особым дизайном.

Что носить, чтобы быть в тренде (фото: instagram.com/lunaisabellaa)

Это ботинки или сапоги, изготовленные из толстой кожи, с прямым силуэтом носка и ровным каблуком, высота их в среднем достигает середины голени, часто украшены пряжками и заклепками.

С чем же носить эту трендовую новинку? Осенью 2024 года стилисты советуют сочетать их с юбками - как мини, так и миди, и макси.

Короткая юбка и байкерские сапоги

Мини-юбка и байкерские ботинки - это сочетание, которое никогда вам не надоест. С отчетливой энергетикой нулевых эта игривая пара станет фаворитом уличного стиля в этом сезоне.

В начале осени можно отказаться от колготок и ходить с голыми ногами, а в более прохладные дни добавить к образу полупрозрачные колготки и пальто или жакет.

Образ с юбкой мини (фото: instagram.com/kay.ashanti)

Кружевная юбка и байкерские сапоги

Юбка из прозрачной ткани стала одним из главных трендов 2024 года. Это может быть однотонная юбка или же кружевная юбка.

Чтобы добавить элемент гранжа в обыденный образ, такую юбку можно стилизовать с байкерскими сапогами и уютным свитером, а сверху накинуть куртку-косуху.

Вариант образа на осень (фото: instagram.com/lunaisabellaa)

Юбка плиссе и байкерские сапоги

Элегантные и женственные юбки плиссе смело можно зачислить в ряды классических вещей. Это могут быть модели в длине миди или вовсе закрывающие ноги.

Для максимально осеннего лука присмотрите длинную юбку плиссе из теплой шерстяной ткани. Носить ее можно в офис - с футболками, блузками, водолазками и свитерами. А дополнит образ теплый пиджак и байкерские сапоги.

Такой лук подойдет для офиса (фото: instagram.com/rubylyn_)

Юбка-баллон и байкерские сапоги

Еще один тренд 2024 года - Bubble skirt или, как ее еще называют, баллон, тюльпан, волан и парашют. Такая юбка может быть разного силуэта, но при этом выглядеть так, будто ее подтянули изнутри: вдоль нижнего края вы не увидите никаких швов.

Чтобы создать небанальный осенний образ надевайте юбку-баллон, полупрозрачный лонгслив и нижнее белье контрастного цвета. Дополнят образ байкерские сапоги и пальто.

Вариант повседневного образа на осень-2024 (фото: instagram.com/vivianyrl)

Юбка макси и байкерские сапоги

Длинные юбки по-прежнему остаются на пике популярности. Осенью, пока еще нет дождей, их вполне можно сочетать как с открытой обувью, так и с закрытой.

На теплую осень можно присмотреть юбку из летящей ткани насыщенного шоколадного оттенка. Дополните лук клетчатой блузой с огромным бантом спереди, а также байкерскими сапогами и сумкой-шопером.

Образ для вечеринки или похода в кино (фото: instagram.com/aishafarida)