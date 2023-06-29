Что такое "правильный" оверсайз и кому нельзя носить этот стиль вообще
Оверсайз-вещь - это не просто одежда, которую вы донашиваете после старшего брата/сестры или бойфренда. Такая одежда требует правил выбора не только размера, но и подбора по типу фигуры. А кое-кому эти вещи вообще противопоказаны.
О правилах оверсайза рассказала в Instagram персональный стилист Елена Шевченко.
Каким должен быть оверсайз
"Казалось бы - надень объемную вещь - и вот он, желанный оверсайз. Но все не так просто", - отмечает Елена.
Оверсайз - это не просто объемная вещь. Она должна быть визуально минимум на два размера больше.
"То есть так, чтобы под одежду можно было запихнуть еще одного человека и вам там вдвоем было комфортно. Правильный оверсайз выглядит так, будто вы обокрали шкаф какого-то очень высокого и коренастого бедолаги, и натянули на себя", - добавила стилистка.
Объемная вещь - не оверсайз
По словам эксперта, объемные, свободные фасоны - это другая история. Они созданы, чтобы образы получались легкими и расслабленными.
А вот настоящий оверсайз делает вас зрительно меньше на фоне объемной одежды.
"И настоящий оверсайз обязательно нужно носить с вещами по фигуре. Иначе превратитесь в мешок с картофелем", - рекомендует Елена.
Как скорректировать фигуру с помощью оверсайза
Если хотите скрыть бедра и у вас высокий рост, выберите брюки + топ или лонгслив. Если рост небольшой, подойдут удлиненные футболки и свитера + прямые брюки.
Если нужно скорректировать животик, ваш вариант - удлиненные кофты + прямые брюки.
Все фото: instagram.com/purpur.stylist
Кому оверсайз носить не стоит
По словам стилиста, девушкам с объемным бюстом и широкими плечами (фигура "перевернутый треугольник") "плечевые изделия" оверсайз формата противопоказаны.
Лучше легкий объем, но ни в коем случае себя нельзя обтягивать. К сожалению, трендовый оверсайз худи сильно придаст такой фигуре объемов.
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