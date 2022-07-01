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У КМДА зробили важливу заяву про дитячі садки Києва

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Київ, П'ятниця 01 липня 2022 11:23
У КМДА зробили важливу заяву про дитячі садки Києва Фото: як працюватимуть дитячі садки в Києві (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

З 1 червня в Києві запрацювала лише невелика частина дитячих садочків. Всього відкрили 34 дитячих установи. Вони працюють кілька годин на день і доступні тільки для тих батьків дітей, які працюють в критичній інфраструктурі та можуть надати довідку про це.

Коли ж відкриють інші садки цікавляться жителі міста?

Як повідомили у Київській міській адміністрації, цілком можливо, що з 1 вересня відкриють ще частину дошкільних установ, якщо в цьому буде необхідність.

Коли відкриють ще садочки

"Столиця поступово оживає, відновлює роботу бізнес. І не у всіх батьків, які повернулися на роботу, є можливість з кимось залишити дітей. Відповідно, виникла необхідність відновити роботу дитячих садочків", - повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За словами чиновника, на сьогодні садочки відвідують майже 900 дітей, до війни ходили 100 тисяч дітей.

"Зі збільшенням кількості дітей дошкільного віку в столиці місто готове збільшити і кількість опорних садочків", - додав Поворозник.

Як оформити дитину в дитячий сад

У столичні садки можуть відправити своїх дітей не тільки жителі Києва, а й тимчасово переміщені особи та військовослужбовці.

Для тих батьків, чиї діти не зареєстровані в столиці, необхідно пройти реєстрацію в електронній черзі, оформитися в київський садок і після цього звернутися до свого дитячого навчального закладу і отримати направлення.

Для киян, чиї діти вже ходили в певний дитсадок, достатньо надати довідки з роботи від обох батьків (що вони працюють у критичній інфраструктурі) та отримати направлення до "чергового" садочка в районі.

У КМДА зробили важливу заяву про дитячі садки КиєваУ Києві зараз працюють 34 державних садки (фото: mon.gov.ua)

Які садочки зараз працюють у Києві

  • Голосіївський район - 6 садочків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)
  • Дарницький район - 2 садочки (№550, 809)
  • Деснянський район - 1 сад (№758)
  • Дніпровський район - 4 садочки (№ 244, 535, 619, 655)
  • Оболонський район - 3 садочки (№30, 572, 704)
  • Печерський район - 1 сад (№424)
  • Подільський район - 3 садочки (№307,486,777)
  • Святошинський район - 3 садочки (№33, 179, 214)
  • Солом'янський район - 6 садочків (№10, 63,168, 376, 382, 648)
  • Шевченківський район - 5 садочків (№79, 112, 180, 429, 810).

Читайте інструкцію, як записати дитину в садок Києва онлайн.

Також читайте, як йде справа з дитячими садками на Волині, а також у Львові і Івано-Франківську.

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