У КМДА зробили важливу заяву про дитячі садки Києва
З 1 червня в Києві запрацювала лише невелика частина дитячих садочків. Всього відкрили 34 дитячих установи. Вони працюють кілька годин на день і доступні тільки для тих батьків дітей, які працюють в критичній інфраструктурі та можуть надати довідку про це.
Коли ж відкриють інші садки цікавляться жителі міста?
Як повідомили у Київській міській адміністрації, цілком можливо, що з 1 вересня відкриють ще частину дошкільних установ, якщо в цьому буде необхідність.
Коли відкриють ще садочки
"Столиця поступово оживає, відновлює роботу бізнес. І не у всіх батьків, які повернулися на роботу, є можливість з кимось залишити дітей. Відповідно, виникла необхідність відновити роботу дитячих садочків", - повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За словами чиновника, на сьогодні садочки відвідують майже 900 дітей, до війни ходили 100 тисяч дітей.
"Зі збільшенням кількості дітей дошкільного віку в столиці місто готове збільшити і кількість опорних садочків", - додав Поворозник.
Як оформити дитину в дитячий сад
У столичні садки можуть відправити своїх дітей не тільки жителі Києва, а й тимчасово переміщені особи та військовослужбовці.
Для тих батьків, чиї діти не зареєстровані в столиці, необхідно пройти реєстрацію в електронній черзі, оформитися в київський садок і після цього звернутися до свого дитячого навчального закладу і отримати направлення.
Для киян, чиї діти вже ходили в певний дитсадок, достатньо надати довідки з роботи від обох батьків (що вони працюють у критичній інфраструктурі) та отримати направлення до "чергового" садочка в районі.
У Києві зараз працюють 34 державних садки (фото: mon.gov.ua)
Які садочки зараз працюють у Києві
- Голосіївський район - 6 садочків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)
- Дарницький район - 2 садочки (№550, 809)
- Деснянський район - 1 сад (№758)
- Дніпровський район - 4 садочки (№ 244, 535, 619, 655)
- Оболонський район - 3 садочки (№30, 572, 704)
- Печерський район - 1 сад (№424)
- Подільський район - 3 садочки (№307,486,777)
- Святошинський район - 3 садочки (№33, 179, 214)
- Солом'янський район - 6 садочків (№10, 63,168, 376, 382, 648)
- Шевченківський район - 5 садочків (№79, 112, 180, 429, 810).
Читайте інструкцію, як записати дитину в садок Києва онлайн.
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