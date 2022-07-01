У КМДА зробили важливу заяву про дитячі садки Києва

Коли ж відкриють інші садки цікавляться жителі міста?

З 1 червня в Києві запрацювала лише невелика частина дитячих садочків. Всього відкрили 34 дитячих установи. Вони працюють кілька годин на день і доступні тільки для тих батьків дітей, які працюють в критичній інфраструктурі та можуть надати довідку про це.

Як повідомили у Київській міській адміністрації , цілком можливо, що з 1 вересня відкриють ще частину дошкільних установ, якщо в цьому буде необхідність.

Коли відкриють ще садочки

"Столиця поступово оживає, відновлює роботу бізнес. І не у всіх батьків, які повернулися на роботу, є можливість з кимось залишити дітей. Відповідно, виникла необхідність відновити роботу дитячих садочків", - повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За словами чиновника, на сьогодні садочки відвідують майже 900 дітей, до війни ходили 100 тисяч дітей.

"Зі збільшенням кількості дітей дошкільного віку в столиці місто готове збільшити і кількість опорних садочків", - додав Поворозник.

Як оформити дитину в дитячий сад

У столичні садки можуть відправити своїх дітей не тільки жителі Києва, а й тимчасово переміщені особи та військовослужбовці.

Для тих батьків, чиї діти не зареєстровані в столиці, необхідно пройти реєстрацію в електронній черзі, оформитися в київський садок і після цього звернутися до свого дитячого навчального закладу і отримати направлення.

Для киян, чиї діти вже ходили в певний дитсадок, достатньо надати довідки з роботи від обох батьків (що вони працюють у критичній інфраструктурі) та отримати направлення до "чергового" садочка в районі.

У Києві зараз працюють 34 державних садки (фото: mon.gov.ua)

Які садочки зараз працюють у Києві