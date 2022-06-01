Як записати дитину в садочок Києва онлайн: проста інструкція

У Києві працює електронна черга для запису дитини в дитячий садок. Жителі столиці можуть оформити заявки в інтернеті, після чого простежувати статус.

Як скористатися послугою по запису малюка в садок в Києві та яка інструкція - читайте в матеріалі нижче

Оформлення заявки в е-чергу відбувається в два етапи.

Спочатку потрібно створити заявку на сайті і вибрати дитсадки. Після, коли надійде запрошення, його слід прийняти, після чого можна оформляти дитину в даний садок.

Інструкція по запису онлайн в садочки Києва

Авторизація

Тут повинен бути аккаунт KyivID. Переконайтеся, що вся інформація вказана коректно, позаяк необхідні персональні та контактні дані відомство отримує з нього.

Заповнення заявки

Потрібно вказати інформацію про дитину - знадобиться свідоцтво про народження, а також про заявника - індивідуальний податковий номер (РНОКПП).

Вибір садка

Після подачі заявки потрібно обов'язково вибрати садки, які Вас зацікавили. Можна вибрати будь-яку кількість бажаних садочків.

Вкажіть пільги

Можна вказати доступні вам пільги - вони залежать від обраних вами садочків.

Очікуйте запрошення

Це вже другий етап. Як тільки в одному з обраних садків прийде ваша черга, Вам надходить запрошення на електронну пошту (черга заявок публічна)

Прийміть запрошення

Після отримання запрошення вам дається 10 днів для прийняття остаточного рішення на користь того чи іншого садочка, і почати оформлення. Якщо запрошення не буде прийнято в цей термін, воно анулюється. Якщо запрошення надійшло несвоєчасно, то відхиліть запрошення і чекайте наступного, але зробити це можна тільки 3 рази.

Оформити дитину в садок

Після прийняття запрошення для оформлення дитини в садок надається ще 10 днів.

Зверніть увагу! Для спеціальних груп необхідні висновки інклюзивного ресурсного центру та направлення районних управлінь освіти.