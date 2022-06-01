Як записати дитину в садочок Києва онлайн: проста інструкція
У Києві працює електронна черга для запису дитини в дитячий садок. Жителі столиці можуть оформити заявки в інтернеті, після чого простежувати статус.
Як скористатися послугою по запису малюка в садок в Києві та яка інструкція - читайте в матеріалі нижче
Оформлення заявки в е-чергу відбувається в два етапи.
Спочатку потрібно створити заявку на сайті і вибрати дитсадки. Після, коли надійде запрошення, його слід прийняти, після чого можна оформляти дитину в даний садок.
Інструкція по запису онлайн в садочки Києва
- Авторизація
Тут повинен бути аккаунт KyivID. Переконайтеся, що вся інформація вказана коректно, позаяк необхідні персональні та контактні дані відомство отримує з нього.
- Заповнення заявки
Потрібно вказати інформацію про дитину - знадобиться свідоцтво про народження, а також про заявника - індивідуальний податковий номер (РНОКПП).
- Вибір садка
Після подачі заявки потрібно обов'язково вибрати садки, які Вас зацікавили. Можна вибрати будь-яку кількість бажаних садочків.
- Вкажіть пільги
Можна вказати доступні вам пільги - вони залежать від обраних вами садочків.
- Очікуйте запрошення
Це вже другий етап. Як тільки в одному з обраних садків прийде ваша черга, Вам надходить запрошення на електронну пошту (черга заявок публічна)
- Прийміть запрошення
Після отримання запрошення вам дається 10 днів для прийняття остаточного рішення на користь того чи іншого садочка, і почати оформлення. Якщо запрошення не буде прийнято в цей термін, воно анулюється. Якщо запрошення надійшло несвоєчасно, то відхиліть запрошення і чекайте наступного, але зробити це можна тільки 3 рази.
- Оформити дитину в садок
Після прийняття запрошення для оформлення дитини в садок надається ще 10 днів.
Зверніть увагу! Для спеціальних груп необхідні висновки інклюзивного ресурсного центру та направлення районних управлінь освіти.
Раніше повідомлялося, що у Києві з 1 червня відкрили 34 комунальні садочки у різних районах міста. Влада міста також розповіла, коли в столиці відкриють інші дитсадки.