У Києві можуть підвищити вартість проїзду у метро

У Києві можуть підвищити вартість проїзду в метро.

Ця інформація виходить з опублікованого повідомлення на сторінці Київського метрополітену в Facebook.

Справа в тому, що колектив метрополітену і Київпастрансу звернулися до Київської міської ради з вимогою вирішити питання належної підтримки підприємств.

"Ситуація вимагає негайного розгляду для безперебійного перевезення пасажирів і виплати заробітної плати колективам. Підприємства сподіваються на конструктивну позицію міста!" - сказано в повідомленні на сторінці.

Також опубліковано документ, в якому можна прочитати все звернення до мера міста Віталія Кличка і депутатів.

"Ми бачимо два можливі шляхи вирішення цієї ситуації: підтримка метрополітену коштами міського бюджету, на що мінімум необхідно 1 млрд 514 млн грн. Або перегляд діючого тарифу на перевезення пасажирів", - сказано в листі до київської влади.

У листі повідомили, що минулого року підприємство закінчило рік зі збитком в 1 млрд 175 млн грн, а за прогнозами фінансистів, цього року очікується збиток в 3 млрд 421 млн грн.

Нагадаємо, останній раз проїзд у Київському метрополітені підвищували у 2018 році.