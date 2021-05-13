ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві можуть підвищити вартість проїзду у метро

Новость на русском →
Київ, Четвер 13 травня 2021 10:13
У Києві можуть підвищити вартість проїзду у метро Фото: у Києві може зрости вартість проїзду в метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві можуть підвищити вартість проїзду в метро.

Ця інформація виходить з опублікованого повідомлення на сторінці Київського метрополітену в Facebook.

Справа в тому, що колектив метрополітену і Київпастрансу звернулися до Київської міської ради з вимогою вирішити питання належної підтримки підприємств.

"Ситуація вимагає негайного розгляду для безперебійного перевезення пасажирів і виплати заробітної плати колективам. Підприємства сподіваються на конструктивну позицію міста!" - сказано в повідомленні на сторінці.

Також опубліковано документ, в якому можна прочитати все звернення до мера міста Віталія Кличка і депутатів.

"Ми бачимо два можливі шляхи вирішення цієї ситуації: підтримка метрополітену коштами міського бюджету, на що мінімум необхідно 1 млрд 514 млн грн. Або перегляд діючого тарифу на перевезення пасажирів", - сказано в листі до київської влади.

У листі повідомили, що минулого року підприємство закінчило рік зі збитком в 1 млрд 175 млн грн, а за прогнозами фінансистів, цього року очікується збиток в 3 млрд 421 млн грн.

Нагадаємо, останній раз проїзд у Київському метрополітені підвищували у 2018 році. У Києві можуть підвищити вартість проїзду у метроУ Києві можуть підвищити вартість проїзду у метроУ Києві можуть підвищити вартість проїзду у метроУ Києві можуть підвищити вартість проїзду у метро

Як ми раніше повідомляли, у Києві жінка народила біля станції метро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Київ метро
LITE
Свято 13 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Свято 13 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини