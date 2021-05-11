У метро Києва сталася НП: чоловіка відкачували небайдужі пасажири (фото)

У Києві в метро чоловікові раптово стало зле у вагоні поїзда, і йому надали допомогу небайдужі пасажири. Інцидент стався на станції "Почайна" сьогодні вдень.

Про це 11 травня передає видання Kyiv Media .

Очевидці також зробили фото. На кадрах видно, як чоловік середніх років, не літній, лежить на лавочці в підземці, біля нього медики екстреної медичної допомоги.

Також поруч стоять інші пасажири та співробітники метрополітену, які до прибуття "швидкої" відкачували чоловіка.

У Києві на станції метро "Почайна" чоловікові раптово стало зле (фото: kyiv.media)

Як пише "Сьогодні", чоловік, коли покинув вагон, сів на лавочку, а потім ліг.

У Київському метрополітені розповіли, що пасажир скаржився на велику втому. Говорив, що його не слухаються руки та ноги.

Його забрала бригада швидкої, щоб провести огляд і з'ясувати, що сталося з пасажиром.