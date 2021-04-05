У Києві масово звільняються маршрутники: "постійно штрафують"

Київ з 5 квітня перейшов на посилений карантин. Весь громадський транспорт столиці тепер пускає пасажирів тільки за спецперепустками. Це стосується метро, автобусів і тролейбусів. А ось з маршрутками у місті все зовсім сумно – вранці на рейси не виїхало багато машин.

Як розповів у коментарі для Styler голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Моісеєнко, працювати в умовах локдауну не просто не вигідно, а катастрофічно збитково. Що буде з маршрутками у Києві – читайте в нашому матеріалі нижче.

В умовах карантину водії відмовляються працювати

Він зазначив, що у зв'язку з введенням нових правил проїзду в громадському транспорті, водії піддають себе величезному ризику. Мало того, що з 6 квітня їх почнуть штрафувати за перевезення пасажирів без спецперепусток, так ще й постійно виникають конфлікти та сутички з людьми.

"В таких умовах просто неможливо працювати – відсутній пасажиропотік, постійні конфлікти з пасажирами. З понеділка ці конфлікти ускладнилися тим, що люди намагаються потрапити в транспорт без спецперепусток. І сьогодні патрульна поліція попередила, що з завтрашнього дня, якщо в салоні будуть перебувати пасажири без спецперепустки, то будуть накладатися штрафи на водіїв – 17 тисяч гривень", - розповів Моїсеєнко і додав, що така ситуація зовсім не сприяє тому, щоб люди хотіли працювати.

Водії маршруток не бояться втратити роботу

Багато водіїв готові просто пересидіти карантин, приміром, на дачах або городах, копаючи картоплю. Моісеєнко додав, що водії готові як просто тимчасово піти з роботи, так і звільнитися, оскільки нестача в цій сфері дуже велика і після карантину будь-який водій зможе спокійно повернутися на роботу.

"Ми не можемо собі дозволити піти куди-небудь на місяць, а водії можуть собі це дозволити, оскільки в останні 2-3 роки дуже велика нестача водіїв. І вони розуміють, що якщо зараз підуть на місяць або два, то, коли вони повернуться, то їх з руками та ногами знову заберуть. Ніхто не буде відмовлятися, оскільки постійна нестача водіїв", - пояснив нам Моісеєнко.

Маршрутки в Києві можуть перестати їздити повністю

Крім того, у нинішніх умовах працювати стає катастрофічно невигідно, через те, що збиток від простою маршруток в рази менше, ніж від того, що вони продовжують працювати в умовах локдауна.

"Ми зверталися до київської влади один раз, другий раз, з нами обіцяли зустрітися, обговорити антикризові заходи, але на жаль, все, що було прийнято останнім часом, приватних перевізників ніяк не стосується. Тому ситуація дуже критична і вже дійшло до того, що з понеділка постачальники палива засумнівалися в нашій платоспроможності й сказали, що тепер відвантажувати паливо будуть тільки по передоплаті. Раніше у нас були відстрочки до 5 і навіть 10 днів", - зазначив голова Асоціації перевізників.

За його словами, щодня маршрутники терплять збитки й це сильно впливає на ситуацію.

"Якщо інші сфери можуть стояти й при цьому отримувати збитки, ми отримуємо збитки від того, що стоїмо, а від того, що працюємо отримуємо збитки в три, в п'ять разів більше", - резюмував Моісеєнко.