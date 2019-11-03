Кейт Міддлтон таємно пробралася до пабу: що приховує герцогиня

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджська хотіла таємно пробратися на зустріч, проте сховатися від папараці їй не вдалося

Напередодні Кейт Миддлтон таємно пробралася в паб, що викликало у журналістів деякі питання. Як виявилося пізніше, герцогиня просто хотіла поспілкуватися з мамами дітей зі школи.

В черговий раз Кейт Міддлтон довела, що нічим не відрізняється від інших. На початку жовтня вона пішла на зустріч з мамами дітей зі школи, в якій навчаються Джордж і Шарлотта.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми (фото: instagram.com)

Незважаючи на статус, становище і вплив на суспільство, Міддлтон намагається залишатися звичайною жінкою і матір'ю трьох дітей. Відомо, що її діти відвідують одну й ту ж школу, хоч і навчаються на різних курсах.

За традицією кожен рік батьки новеньких учнів знайомляться і обговорюють низку важливих питань, пов'язаних із навчанням дітей. Герцогиня не хотіла привертати увагу журналістів і вирішила пробратися на зустріч непомітно.

Також наголошується, що за Кейт Міддлтон слідувала охорона, але навіть цей факт не привернув увагу людей. Дружина принца Вільяма змушена ховатися, щоб не провокувати пресу на різні чутки.