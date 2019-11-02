Сильно змінилася: друзі Кейт Міддлтон розповіли про герцогиню несподівану правду

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиню Кембриджську не впізнають навіть друзі

Після знайомства Кейт Міддлтон зі своїм майбутнім чоловіком дівчина помітно змінилася навіть для друзів. Сталася це подія в 2001 році під час навчання в університеті Сент-Ендрюс. А в 2011 році пара побралася. Такі координальні зміни в житті Міддлтон позначилися й на її характері, й на її звичках. Тепер навіть друзі не впізнають в герцогині колишньої подруги.

"Вона сильно змінилася. Найсмішніше, що її голос повністю змінився. Вона звучала дуже шикарно, і вона безумовно не так добре розмовляла, коли ми були в школі", - розповів шкільний друг.

Кейт Міддлтон сильно змінилася (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Ешлі Пірсон, який дізнався, що Міддлтон отримувала уроки, як бути королівською дружиною, сказав, що ще з самого початку Кейт отримувала велику підтримку від королівської сім'ї.

Зміни відбулися також і з тієї причини, що майбутній герцогині довелося вчитися, наприклад, як правильно сидіти, виходити з карети, і навіть те, як нахилятися, отримуючи квіти. Пов'язано це з тим, що жінці в її положенні потрібно знати навіть найдрібніші деталі етикету.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон дала перше з дня весілля інтерв'ю для телеканалу (відео).