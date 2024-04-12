Стало известно, почему Меган Маркл на самом деле "невероятно завидовала" Кейт Миддлтон

Меган Маркл "невероятно завидовала и ревновала" Кейт Миддлтон после того, как Гарри в своих мемуарах рассказал о "тесной связи" с принцессой Уэльской.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mirror .

Почему Меган Маркл завидовала Кейт Миддлтон

По словам королевской писательницы Ингрид Сьюард, герцогиня Сассекская ревновала свою невестку к своему мужу.

Это чувство усилилось после того, как в своих дебютных мемуарах Гарри одобрительно отозвался о Кейт и описал ее как "сестру, которой я никогда не имел и которую всегда хотел".

"Увидев близкие отношения Гарри с Кейт, у Меган могло возникнуть чувство зависти и незащищенности, заставив ее почувствовать, что ей приходится бороться за его внимание и расположение", - объясняет эксперт по отношениям Луэлла Олдерсон.

Также Маркл "бесило" то, что к Кейт всегда было больше внимания со стороны мировых СМИ.

"Постоянное внимание средств массовой информации и сравнения усилили чувство конкуренции. Независимо от того, насколько уверенной может быть женщина, но сравнивать ее с кем-то на регулярной основе… Это может быть больно. Общественность обожает Кейт. И это вызвало у Меган ощущение, что она должна отвечать определенным стандартам", - добавляет Олдерсон.

По ее словам, "постоянное соревнование и сравнение с кем-то, особенно когда они являются близкими родственниками, могут создать токсическую атмосферу и усложнить двум людям иметь настоящую родственную связь".

"В конце концов важно помнить, что обе женщины - люди и могут иметь собственные неуверенности и уязвимости, которые могли повлиять на их отношения. Вероятно, в отношениях Кейт и Меган есть много нюансов и сложностей, которые мы никогда не поймем полностью", - резюмировала Луэлла.