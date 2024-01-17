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Кейт Миддлтон перенесла операцию: что произошло с принцессой Уэльской

Среда 17 января 2024 17:11
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Кейт Миддлтон перенесла операцию: что произошло с принцессой Уэльской Кейт Миддлттон (фото:
Автор: Юлия Любченко

Кейт Миддлтон попала в одну из больниц Великобритании и перенесла плановую операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальное сообщение Кенсингтонского дворца и самой принцессы в Instagram.

Принцесса Уэльская попала в больницу

Кейт попала в одну из больниц в Лондоне для проведения операции на брюшной полости.

Исходя из сообщения операция, которую перенесла принцесса, была плановой. И это вполне объясняет отсутствие на публике после новогодних праздников.

"Ее Королевское Высочество принцесса Уэльска было госпитализировано вчера для плановой операции на брюшной полости. Операция прошла успешно, и ожидается, что она останется в больнице в течение десяти-четырнадцати дней, после чего вернется восстанавливаться домой. Учитывая текущие медицинские рекомендации к общественным обязанностям языков она приступит только после Пасхи", - говорится в официальном заявлении Кенсингтонского дворца.

Других деталей о состоянии и восстановлении супруги принца Уильяма пока неизвестны, но главное, что с принцессой все хорошо и теперь королевское лицо нуждается только в восстановлении и покое.

Ранее мы рассказывали о малоизвестных и впечатляющих фактах из жизни Кейт Миддлтон.

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Кейт Миддлтон