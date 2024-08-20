20 обыденных вещей, которые Кейт Миддлтон запрещено делать

Многие из нас думают, что жизнь Кейт Миддлтон похожа на сказку: жизнь в роскошных замках, путешествия, приемы, шикарные наряды и фамильные драгоценности, прислуга, которая сопровождает на каждом шагу, и, конечно же, супруг - принц и будущий наследник британского престола. Однако не все так радужно в жизни монаршей особы.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать о на первый взгляд обыденных вещах, которые нельзя делать принцессе Уэльской.

Что запрещено делать Кейт Миддлтон

Позировать для селфи

Члены королевской семьи часто общаются с представителями общественности и фанатами, однако им запрещено позировать и делать селфи. Разрешены лишь рукопожатия и приветствия.

Давать автографы

Это делать нельзя, так как подпись членов королевской семьи могут подделать и использовать в мошеннических целях.

Кейт Миддлтон во время встречи с детьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Подписывать документы

Согласно королевским правилам, Миддлтон разрешено подписывать только документы, ранее одобренные королем. Причина этого правила - предотвратить подделку подписи.

Ложиться спать раньше короля

Кейт не может позволить себе лечь спать тогда, когда она захочет. Это будет считаться признаком дурного тона и плохого воспитания. Бывший личный секретарь покойной королевы Елизаветы II сэр Уильям Хезелтин отметил, что "никто не считал правильным ложиться спать раньше королевы".

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Продолжать трапезу, если монарх ее уже закончил

Во дворце существует негласное правило: во время обеда или другого приема пищи, как только король закончил трапезничать, остальные члены семьи обязаны также отставить тарелки, даже если они не успели доесть свои блюда. Поэтому Кейт, как и другим членам королевской семьи, необходимо подстраиваться под темп короля.

Есть устрицы, мидии и других моллюсков

И дело тут не в том, что монаршая семья хочет быть ближе к простым людям или сэкономить. Принцессе Уэльской нельзя есть мидии, устрицы и прочих моллюсков, потому что из-за неправильного хранения они могут стать ядовитыми.

Король Чарльз III (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Не рекомендуют путешествовать с детьми в одном транспортном средстве

Это достаточно старое правило, согласно которому не рекомендуют титулованным родителям путешествовать вместе с детьми в одном самолете, чтобы в случае катастрофы не прервать линию престолонаследия.

Снимать верхнюю одежду на публике

Кейт и другим титулованным лицам не рекомендуется снимать пальто и другую верхнюю одежду, находясь на всеобщем обозрении. Возможно поэтому представительницы королевской семьи в холодное время года отдают предпочтение фасону платье-пальто.

Принцесса Уэльская (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Выбирать очень яркую или вызывающую одежду

Протокол обязывает герцогиню носить закрытые и строгие наряды не слишком ярких оттенков. Королева настаивала: представительница монаршей семьи должна быть олицетворением скромности. Поэтому слишком открытые фасоны, короткие юбки и глубокое декольте строго под запретом.

Носить вещи из натурального меха

Такой запрет для монарших особ был введен еще несколько столетий назад, так как королевская семья категорически против жестокого обращения с животными.

Королевская семья (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Делать яркий макияж

Как и в случае с одеждой, макияж представительницы монаршей семьи должен быть максимально естественным и не броским.

Красить ногти в темные оттенки

Также запрещены любые эксперименты с маникюром: никаких экстремально длинных ногтей, вычурных дизайнов, неоновых и ярких оттенков. Руки Кейт должны быть ухоженными, но с маникюром в нюдовых и максимально приглушенных оттенках.

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Иметь личную страницу в соцсетях

Как известно, у Кейт и принца Уильяма есть официальная страница в Instagram, однако это, скорее, рабочий аккаунт, где они рассказывают об их деятельности. Иметь собственные странички представителям королевской семьи нельзя из-за того, что может случиться утечка личной информации.

Работать

Несмотря на то, что у принцессы Уэльской есть диплом и образование - она изучала историю искусств, работать на "обычной" работе ей запрещено. Она может лишь заниматься социально значимой деятельностью: посещать открытия государственных объектов, представлять страну на международных мероприятиях, участвовать в образовательных проектах.

Семья во время приема (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Зарабатывать и получать какую-либо прибыль

У Кейт также есть хобби - фотография. Но она не может получать от этого какую-либо прибыль, зарплату или гонорары, так как является действующим членом королевской семьи.

Выражать свои политические взгляды

Согласно королевскому протоколу, членам семьи монархов запрещено публично демонстрировать свои политические взгляды. Они должны сохранять нейтральность.

Кейт (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Иметь право голоса

Принцессе запрещено ходить на выборы и поддерживать какого-либо из кандидатов. Это необходимо для того, чтобы не пошатнуть политическую обстановку в Британии.

Проявлять чувства к супругу на публике

Многим отношения Кейт и Уильяма покажутся холодными, но на самом деле пара просто следует протоколу и не выставляет свои чувства на всеобщее обозрение.

Супружеская пара (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Посещать магазины в одиночестве

Несмотря на то, что она очень любит посещать как продуктовые, так и бутики с одеждой, ей категорически запрещено это делать в одиночестве. Миддлтон обязана покидать дворец только в сопровождении телохранителей - так гласят правила безопасности.

Играть в "Монополию"

Оказывается, много лет назад покойная Елизавета II запретила родственникам играть в эту легендарную игру. Дело в том, что однажды принц Эндрю признался, что безобидная стратегия рождает в них недюжинный азарт: "Мы не можем играть в "Монополию", потому что в процессе становимся жестокими".

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)