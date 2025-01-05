Счастлива ли Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Астролог раскрыла секреты пары

Отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма считаются образцовыми, хотя мало кто знает детали, которые могут скрывать герцог и герцогиня Кембриджские. Впрочем, определенные секреты может раскрыть гороскоп.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, можно ли назвать брак Кейт и Уильяма удачным, а также как они влияют друг на друга.

Отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма - что думает астролог

"Кейт и Уильям родились в дни затмений: она - 9 января 1982 года (затмение Луны), он - 21 июня 1982 года (затмение Солнца). Судьба людей, рожденных в такие кармические периоды, всегда непростая, она связана с некоторой фатальностью, запрограммированностью, предопределенностью событий или тем, которые обязательно будут регулярно проигрываться в их жизни", - рассказала Соловьева.

"Также появление на свет в такое время может существенно ограничивать свободу воли и сокращать возможности для выбора из-за повышенной кармической нагрузки. Эти люди могут быть не такими, как все, наделенными особой миссией, целью и ответственностью", - добавила она.

Начиная с IX века, также отметила астролог, Уильям стал единственным представителем королевской семьи, чей день рождения выпал на такую важную кармическую точку.

Кейт и Уильям (фото: Getty images)

Также Соловьева проанализировала астрологическую совместимость Кейт и Уильяма. Она рассказала, что их отношения не следует считать безоблачными и сказочными.

"В космограмме Кейт есть две сложные конфигурации, которые называются "Печатками несчастья". Это мощно влияет на ее личность: иногда у нее могут появляться пессимизм, душевная тоска, отчаяние, отчаяние, помрачение сознания, соблазны, снижение энергетики и существенное ухудшение здоровья. Такие конфигурации вызывают возникновение подозрений, зависти, ревности, страхов, разочарований, неудовлетворенности и необходимость постоянно бороться с трудностями", - пояснила эксперт.

К тому же такие конфигурации могут заставлять человека окажутся в позиции жертвы. Они могут быть указаниями на определенные семейные сложности и проблемы семейного характера. Кроме этого, Соловьева отметила, что "Печатки" могут свидетельствовать о не очень счастливом браке или отношениях по расчету.

Астролог также рассказала, что в семье Кейт может выполнять роль "строгого воспитателя". Кроме того, в ее жизни возможны регулярные кризисные ситуации 1 раз в примерно 7 лет.

Кейт Миддлтон (фото: Getty images)

"А вот у Уильяма в гороскопе - наоборот: две "Печатки счастья", благодаря чему он чувствует полноту жизни, радости, оптимизма, вдохновения, прилив сил и получает расширение социальных возможностей. Вместе с тем, несмотря на то, что он человек средней конфликтности, а Кейт - низкой, между ними существует повышенная, критическая конфликтность с вопросами, которые они не могут решить", - пояснила Соловьева.

Для Уильяма, считает астролог, Кейт выступает в роли "энергетического донора", ведь дает ему две "Печатки счастья". А герцог Кембриджский взамен отдает жене "Печатки несчастья".

"Из-за этого у нее может возникать ощущение чрезмерного контроля, холодности, ограничений, ей может казаться, что ее муж хочет дистанцироваться от нее, отталкивает ее, она может чувствовать неуважение или пренебрежение к себе. Кроме того, у него может появляться ощущение дискомфорта, недоверия и даже унизительности своего положения. Также она каким-то образом может зависеть от Уильяма", - заявила Соловьева.

"Эта конфигурация - одно из указаний на возможное прекращение тесного общения и разрыв отношений. Обычно первым идет тот, кто дает "Печать несчастья". В данном случае - это принц. Если вспомнить историю их отношений, в частности то, что Уильям решился сделать предложение лишь спустя почти 10 лет после начала их отношений, а также - слухи о его неверности жене, то многое становится понятным", - добавила она.

Вместе с тем, рассказала астролог, они нежно заботятся друг о друге, имеют схожие вкусы и предпочтения, психологически близки друг другу.