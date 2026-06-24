В РФ заявили о "неизбежном" взятии Константиновки, но реальность оказалась другой, - ISW

Россия заявляет, что вот-вот захватит Константиновку, но украинские военные опровергают это и даже зачищают врага на подступах к городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Заместитель командира 19-го армейского корпуса ВСУ Юрий Мадяр 23 июня заявил об успешной очистке районов на юге Константиновки.

Что сказал Путин

Глава Кремля 23 июня заявил, что российские войска продвигаются на всех участках фронта и "практически достигают" Константиновки.

Он отверг заявления Украины о том, что город является "серой зоной", однако все же признал: украинские бойцы удерживают позиции в зданиях и проводят контратаки.

Министерство обороны России в тот же день опубликовало детализированные отчеты о якобы достижениях в городе. ISW квалифицировал эти материалы как попытку преувеличить реальный прогресс.

Что говорят украинские военные

Мадяр рассказал другое:

Украинские силы зачистили районы южнее города, оставив там "минимальное" количество россиян.

Сейчас начаты операции по вытеснению врага из центральной и западной частей Константиновки.

Россияне теряют около 53 бойцов в день против примерно троих с украинской стороны.

Чтобы приблизиться к городу, россияне одолевают от 20 до 30 километров под ударами ВСУ.

Заявления об оцеплении украинских сил Мадяр также отверг, уточнив: украинских военных в городе гораздо больше, чем российских.

Какая реальная ситуация в городе

ISW отмечает: россияне все чаще проникают в Константиновку небольшими группами, но это не означает контроля над местностью.

Фото: какая ситуация в Константиновке (understandingwar.org)

Чтобы превратить такие проникновения в реальные позиции, России нужно гораздо больше людей. То, что украинские силы зачищают южный фланг города, подтверждает: закрепиться оккупантам пока не удается.

Отдельно о ситуации упомянул и российский милблогер - он сообщил, что бойцы РФ с трудом пополняют позиции к северу от города и полагаются на сброс беспилотников.

Фото: происходящее в Константиновке (understandingwar.org)

Параллельно Россия ведет активную кампанию в медиапространстве. В частности, распространяются видеоматериалы, сгенерированные искусственным интеллектом, которые демонстрируют успехи на местах.

Цель - убедить аудиторию, что украинская оборона вот-вот упадет. ISW расценивает это как целенаправленное насыщение информационного пространства ложными утверждениями.