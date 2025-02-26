Какой праздник 26 февраля: все запреты и народные приметы этого дня

Православные 26 февраля вспоминают святого Порфирия, архиепископа Газского. Также в Украине отмечается День крымского сопротивления российской оккупации, а в мире - День неторопливости и День фисташек.
Какие главные приметы, традиции этого дня, у кого день ангела и какие еще праздники отмечают 26 февраля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Ежегодно 26 февраля почитается святой Порфирий. Он происходил из благородной и богатой семьи и в 25 лет поступил в скитский монастырь в Египте. Через 5 лет он поехал в Иерусалим, чтобы посетить святые места и поселился в пещере над Иорданом, где прожил следующие несколько лет.
Здоровье Порфирия ухудшилось после жизни в тяжелых условиях и он решил пойти к подножию Голгофы, чтобы найти там исцеление.
Когда Порфирию исполнилось 40 лет, иерусалимский патриарх посвятил его в священники и отдал ему на хранение часть Господнего креста (на котором распяли Иисуса). А в 396 году митрополит Кесарии Палестинской Иоанн увидел видение и посвятил Порфирия во епископа Газского.
И еще 24 года Порфирий спасал человеческие души и служил Господу. В Газе он начал строить церкви и монастыри, поскольку на тот момент там было всего три христианские церкви. Его молитвы были волшебными и после них происходило настоящее чудо - он вызывал дождь, который спас от страшной засухи.
Много ворон в небе - к оттепели
Если в этот день пойдет дождь - к теплому лету
Если небо звездное и ясное - лето будет грозовым и жарким
Утром туман - к непогоде
Воробьи сбиваются в стаи - весна будет теплой
Голуби прячутся под крышу - идет похолодание
Внезапный снег - к дождливому лету
Именины по церковному календарю отмечают сегодня: Порфирий, Иван, Николай, Петр, Сергей, Севастьян и Анна.
Как поздравить:
День сопротивления российской оккупации Крыма
В 2014 году в этот день состоялся митинг крымских татар в Симферополе в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма.
26 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля в Украине Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым как ежегодной памятной даты.
Всемирный день неторопливости
Этот день основали в 2007 году в Италии по инициативе ассоциации "Искусство жить медленно", лозунг которой - "Не спеши и наслаждайся моментом". Этот день пропагандирует замедление темпа жизни и умение правильно распределять свое время.
Всемирный день фисташек
Праздник, который посвящен одному из лучших видов орехов. Они происходят с Ближнего Востока и Центральной Азии, где культивируются уже около 2000 лет. В древней Персии фисташки очень ценили и дарили их в подарок.
До конца года остается 308 дней до конца года.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь ПЦУ, Википедия.