ua en ru
Пн, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Когда Благовещение 2025: дата праздника по новому и старому стилю

Понедельник 03 февраля 2025 19:00
UA EN RU
Когда Благовещение 2025: дата праздника по новому и старому стилю Когда Благовещение по новому и старому стилю (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы - один из самых торжественных праздников в христианстве. В 2025 году Благовещение празднуется по новому календарю.

О том, когда отмечается Благовещение в 2025 году, а также о сути праздника, его главных приметах и запретах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Дата празднования Благовещения в 2025 году

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы отмечается весной и в 2025 году приходится на период Великого поста. Поскольку ПЦУ перешла на новоюлианский церковный календарь в 2023 году, большинство праздников теперь отмечается на 13 дней раньше.

В частности, по новому стилю Благовещение в 2025 году будет отмечаться 25 марта, во вторник. По старому календарю Благовещение Пресвятой Богородицы - 7 апреля.

Праздник посвящен получению Девой Марией известия о том, что она будет матерью Мессии и зачатию Сына Божьего. Поэтому Благовещение Пресвятой Богородицы отмечается за девять месяцев до Рождества.
Когда Благовещение 2025: дата праздника по новому и старому стилю
Когда отмечают Благовещение в 2025 году (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Почему Благовещение - важный праздник?

Благовещение Пресвятой Владычицы Нашей Приснодевы Марии относится к двунадесятым праздникам. Праздник посвящен чудесному событию, когда Дева Мария получила благую весть от архангела Гавриила.

Согласно преданиям из церковных книг, небесный вестник сообщил Пречистой Деве о рождении Спасителя человечества. Поэтому праздник Благовещения также считается началом спасения людей и означает единение Бога и человека, Творца и его творения.

Традиции на Благовещение

На Благовещение проводятся службы в церквях и храмах, а также Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста. Обычно в церквях в этот день освящают воду и семена. Считается, что освященная вода будет иметь целебные свойства, а урожай будет благословенным.

Одна из самых главных традиций на Благовещение - выпускать из клеток голубей. Считается, что раньше этот обычай был связан с дохристианским культом солнца. Впрочем, сейчас эта традиция символизирует освобождение человеческой души от грехов.

Главные запреты Благовещения

Праздник Благовещения считается днем очищения души, поэтому стоит воздержаться от домашней работы, домашних хлопот и негативных эмоций. Вместо этого следует провести этот день в молитвах.

Поскольку Благовещение приходится на период Великого Поста, употреблять мясо, яйца или молоко запрещено. Однако в этот день можно употреблять рыбу.

Согласно народным приметам, в день Благовещения следует отложить важные дела, в частности бракосочетание, или поездки. К тому же нельзя одалживать кому-то или кому-то деньги или вещи.

Приметы на Благовещение

  • Какая погода на Благовещение - такая и на Пасху.
  • Если в день Благовещения поднимается туман - вскоре пойдет дождь. Если туман опускается - будет солнечно.
  • В этот день ветер теплый - лето будет теплым, а если холодный - лето будет морозное.
  • Если на Благовещение идет дождь - урожай ржи будет обильным.
  • Ласточки на Благовещение не летают - весна будет с морозами.

Кстати, недавно мы рассказывали о том, когда начинается Великий пост в 2025 году.

А также писали, когда будет Масленица в 2025 году.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Благовещение Церковный календарь Праздники
NEWS
Сражался в небе за Украину почти три года: в бою погиб летчик Иван Болотов
Сражался в небе за Украину почти три года: в бою погиб летчик Иван Болотов