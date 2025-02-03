Когда Благовещение 2025: дата праздника по новому и старому стилю
Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы - один из самых торжественных праздников в христианстве. В 2025 году Благовещение празднуется по новому календарю.
О том, когда отмечается Благовещение в 2025 году, а также о сути праздника, его главных приметах и запретах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Дата празднования Благовещения в 2025 году
Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы отмечается весной и в 2025 году приходится на период Великого поста. Поскольку ПЦУ перешла на новоюлианский церковный календарь в 2023 году, большинство праздников теперь отмечается на 13 дней раньше.
В частности, по новому стилю Благовещение в 2025 году будет отмечаться 25 марта, во вторник. По старому календарю Благовещение Пресвятой Богородицы - 7 апреля.
Праздник посвящен получению Девой Марией известия о том, что она будет матерью Мессии и зачатию Сына Божьего. Поэтому Благовещение Пресвятой Богородицы отмечается за девять месяцев до Рождества.
Когда отмечают Благовещение в 2025 году (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
Почему Благовещение - важный праздник?
Благовещение Пресвятой Владычицы Нашей Приснодевы Марии относится к двунадесятым праздникам. Праздник посвящен чудесному событию, когда Дева Мария получила благую весть от архангела Гавриила.
Согласно преданиям из церковных книг, небесный вестник сообщил Пречистой Деве о рождении Спасителя человечества. Поэтому праздник Благовещения также считается началом спасения людей и означает единение Бога и человека, Творца и его творения.
Традиции на Благовещение
На Благовещение проводятся службы в церквях и храмах, а также Литургия по чину святителя Иоанна Златоуста. Обычно в церквях в этот день освящают воду и семена. Считается, что освященная вода будет иметь целебные свойства, а урожай будет благословенным.
Одна из самых главных традиций на Благовещение - выпускать из клеток голубей. Считается, что раньше этот обычай был связан с дохристианским культом солнца. Впрочем, сейчас эта традиция символизирует освобождение человеческой души от грехов.
Главные запреты Благовещения
Праздник Благовещения считается днем очищения души, поэтому стоит воздержаться от домашней работы, домашних хлопот и негативных эмоций. Вместо этого следует провести этот день в молитвах.
Поскольку Благовещение приходится на период Великого Поста, употреблять мясо, яйца или молоко запрещено. Однако в этот день можно употреблять рыбу.
Согласно народным приметам, в день Благовещения следует отложить важные дела, в частности бракосочетание, или поездки. К тому же нельзя одалживать кому-то или кому-то деньги или вещи.
Приметы на Благовещение
- Какая погода на Благовещение - такая и на Пасху.
- Если в день Благовещения поднимается туман - вскоре пойдет дождь. Если туман опускается - будет солнечно.
- В этот день ветер теплый - лето будет теплым, а если холодный - лето будет морозное.
- Если на Благовещение идет дождь - урожай ржи будет обильным.
- Ласточки на Благовещение не летают - весна будет с морозами.
Кстати, недавно мы рассказывали о том, когда начинается Великий пост в 2025 году.
А также писали, когда будет Масленица в 2025 году.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.