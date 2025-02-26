Яке свято 26 лютого: усі заборони та народні прикмети цього дня

Церковне свято 26 лютого

Щороку 26 лютого вшановується святий Порфирій. Він походив зі шляхетної та багатої родини й у 25 років вступив в скитський монастир в Єгипті. Через 5 років він поїхав до Єрусалима, щоб відвідати святі місця та поселився в печері над Йорданом, де прожив наступні декілька років.

Здоров'я Порфирія погіршилося після життя у важких умовах і він вирішив піти до підніжжя Голгофи, щоб знайти там зцілення.

Коли Порфирію виповнилося 40 років, єрусалимський патріарх посвятив його на священника і віддав йому на зберігання частину Господнього хреста (на якому розп'яли Ісуса). А у 396 році митрополит Кесарії Палестинської Іван побачив видіння і посвятив Порфирія на єпископа Газського.

І ще 24 роки Порфирій спасав людські душі та служив Господу. У Газі він почав будувати церкви та монастирі, оскільки на той момент там було всього три християнські церкви. Його молитви були чарівними й після них ставалося справжнє диво - він викликав дощ, який врятував від страшної посухи.

Що сьогодні робити не можна

Не можна позичати гроші або речі

Не варто зловживати алкогольними напоями

Не бажано займатися важкою фізичною працею

Не можна ображати людей та тварин, бажати комусь зла

Не варто відмовляти нужденним у допомозі

За прикметами, не можна зав'язувати будь-які вузли - до фінансових проблем

Не можна нічого садити у землю

Народні прикмети 25 лютого

Багато ворон у небі - до відлиги

Якщо у цей день піде дощ - до теплого літа

Якщо небо зоряне та ясне - літо буде грозовим та спекотним

Зранку туман - до негоди

Горобці збиваються у зграї - весна буде теплою

Голуби ховаються під дах - йде похолодання

Раптовий сніг - до дощового літа

У кого День ангела 26 лютого

Іменини за церковним календарем відзначають сьогодні: Порфирій, Іван, Микола, Петро, Сергій, Севастіян та Анна.

Як привітати:

"Многая літа! Нехай твій янгол-охоронець зажди буде поруч і врятує від усього поганого!"

"З іменинами вітаю, нехай твоє життя буде сповнено дивами, щастям, коханням та Божим благословенням"

"Нехай Бог тебе оберігає! З днем ангела, приймай мої світлі привітання та щирі побажання!".

Які ще свята 26 лютого

День спротиву російській окупації Криму

У 2014 році в цей день відбувся мітинг кримських татар у Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.

26 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 26 лютого в Україні Днем спротиву окупації Автономної Республіки Крим як щорічної пам'ятної дати.

Всесвітній день неквапливості

Цей день започаткували у 2007 році в Італії за ініціативи асоціації "Мистецтво жити повільно", гасло якої - "Не поспішай і насолоджуйся моментом". Цей день пропагує уповільнення темпу життя та вміння правильно розподіляти свій час.

Всесвітній день фісташок

Свято, яке присвячене одному з найкращих видів горіхів. Вони походять з Близького Сходу та Центральної Азії, де культивуються вже близько 2000 років. У стародавній Персії фісташки дуже цінували та дарували їх у подарунок.

До кінця року залишається 308 днів.

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