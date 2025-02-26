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Яке свято 26 лютого: усі заборони та народні прикмети цього дня

Яке свято сьогодні, 26 лютого (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Православні 26 лютого згадують святого Порфирія, архієпископа Газського. Також в Україні відзначається День кримського спротиву російській окупації, а у світі - День неквапливості та День фісташок.

Які головні прикмети, традиції цього дня, у кого день ангела та які ще свята відзначають 26 лютого, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Церковне свято 26 лютого

Щороку 26 лютого вшановується святий Порфирій. Він походив зі шляхетної та багатої родини й у 25 років вступив в скитський монастир в Єгипті. Через 5 років він поїхав до Єрусалима, щоб відвідати святі місця та поселився в печері над Йорданом, де прожив наступні декілька років.

Здоров'я Порфирія погіршилося після життя у важких умовах і він вирішив піти до підніжжя Голгофи, щоб знайти там зцілення.

Коли Порфирію виповнилося 40 років, єрусалимський патріарх посвятив його на священника і віддав йому на зберігання частину Господнього хреста (на якому розп'яли Ісуса). А у 396 році митрополит Кесарії Палестинської Іван побачив видіння і посвятив Порфирія на єпископа Газського.

І ще 24 роки Порфирій спасав людські душі та служив Господу. У Газі він почав будувати церкви та монастирі, оскільки на той момент там було всього три християнські церкви. Його молитви були чарівними й після них ставалося справжнє диво - він викликав дощ, який врятував від страшної посухи.

Що сьогодні робити не можна

  • Не можна позичати гроші або речі
  • Не варто зловживати алкогольними напоями
  • Не бажано займатися важкою фізичною працею
  • Не можна ображати людей та тварин, бажати комусь зла
  • Не варто відмовляти нужденним у допомозі
  • За прикметами, не можна зав'язувати будь-які вузли - до фінансових проблем
  • Не можна нічого садити у землю

Народні прикмети 25 лютого

Багато ворон у небі - до відлиги

Якщо у цей день піде дощ - до теплого літа

Якщо небо зоряне та ясне - літо буде грозовим та спекотним

Зранку туман - до негоди

Горобці збиваються у зграї - весна буде теплою

Голуби ховаються під дах - йде похолодання

Раптовий сніг - до дощового літа

У кого День ангела 26 лютого

Іменини за церковним календарем відзначають сьогодні: Порфирій, Іван, Микола, Петро, Сергій, Севастіян та Анна.

Як привітати:

  • "Многая літа! Нехай твій янгол-охоронець зажди буде поруч і врятує від усього поганого!"
  • "З іменинами вітаю, нехай твоє життя буде сповнено дивами, щастям, коханням та Божим благословенням"
  • "Нехай Бог тебе оберігає! З днем ангела, приймай мої світлі привітання та щирі побажання!".

Які ще свята 26 лютого

День спротиву російській окупації Криму

У 2014 році в цей день відбувся мітинг кримських татар у Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.

26 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 26 лютого в Україні Днем спротиву окупації Автономної Республіки Крим як щорічної пам'ятної дати.

Всесвітній день неквапливості

Цей день започаткували у 2007 році в Італії за ініціативи асоціації "Мистецтво жити повільно", гасло якої - "Не поспішай і насолоджуйся моментом". Цей день пропагує уповільнення темпу життя та вміння правильно розподіляти свій час.

Всесвітній день фісташок

Свято, яке присвячене одному з найкращих видів горіхів. Вони походять з Близького Сходу та Центральної Азії, де культивуються вже близько 2000 років. У стародавній Персії фісташки дуже цінували та дарували їх у подарунок.

До кінця року залишається 308 днів.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар ПЦУ, Вікіпедія.

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