Почему нельзя долго оплакивать умерших: что об этом говорит церковь и приметы

Смерть близкого человека всегда приносит глубокую боль и скорбь. Однако народные приметы и церковные наставления предостерегают от длительного оплакивания умерших.

Почему долгое горевание и оплакивание может навредить как живым, так и душам умерших, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В народе существует убеждение, что чрезмерное и длительное оплакивание умерших может нанести вред его душе. Считается, что слезы близких могут "затопить" путь души в потусторонний мир, препятствуя ее спокойствию и переходу в другой мир. Поэтому советуют сдерживать чрезмерные эмоции, чтобы не отягощать душу усопшего.

Еще говорят, что можно "приплакать душу", которая, не имея покоя, будет появляться живым. Могут сниться сны, в котором умершие жалуются, что им холодно и сыро, потому что они лежат в яме с водой.

По словам эзотериков, люди, которые не приняли смерть близких как должное, часто впадают в тревожное состояние, болеют, плохо себя чувствуют. Бывает так, что даже они видят сны, в которых умершие просят прекратить их оплакивать.

Церковные наставления также поддерживают умеренность в выражении скорби. Христианская традиция подчеркивает важность молитвы за упокой души и веры в жизнь после смерти.

В основе церковных наставлений лежит философское отношение к смерти - человеческие души бессмертны, а тела усопших по обрядам предаются земле во время погребения. Душа человека переходит на другой этап и получает второе рождение.

Священники предостерегают, что чрезмерное оплакивание может свидетельствовать о недостаточной вере в Божий промысел и воскресение. Вместо длительной печали, церковь призывает к молитвенной поддержке души покойного и надежде на встречу в вечности, потому что именно так мы можем проявить любовь к ним.

Конечно, не горевать по близкому человеку, который умер - невозможно. Но скорбь должна быть сдержанной, а со временем нужно смириться с тем, что близкий человек отошел в лучший мир.

Кроме духовных аспектов, длительное оплакивание близких может негативно влиять на физическое и психическое здоровье живых.

Постоянный стресс и депрессия могут привести к различным заболеваниям и осложнениям. Поэтому важно найти баланс между естественным выражением скорби и заботой о собственном здоровье.