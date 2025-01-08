Когда в Украине будут отмечать Пасху-2025: точная дата

В этом году и православные, и католики будут отмечать Светлое Христово Воскресение (Пасху) вместе - в один день.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Когда украинцы будут праздновать Пасху в этом году

Пасха - чрезвычайно важный праздник для многих украинцев, а его традиции - передаются из поколения в поколение.

К этому праздничному воскресенью в домах проводят генеральные уборки, красят яйца, пекут паски (куличи) и готовят другие блюда "наперед".

В целом для вычисления даты этого праздника все христиане пользуются одним главным правилом: Пасху отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия (21 марта).

Согласно православному церковному календарю на 2025 год, Великий (многодневный) пост продлится в этом году с 3 марта по 19 апреля.

Между тем Светлое Христово Воскресение (Пасха) украинцы будут отмечать в воскресенье, 20 апреля.

Пасха в Украине в 2025 году (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

В Православной Церкви Украины ранее объясняли, что эта дата является общей и для тех, кто придерживается старого (юлианского), и для тех, кто живет по новому (новоюлианскому) церковному календарю.

"Ведь календарная традиция по исчислению Пасхалии является общей для всех Поместных Православных Церквей", - уточнили в ПЦУ.

В то же время православные и католики используют для расчета даты Пасхи разные пасхалии, поэтому не всегда празднуют это важное событие в один день.

Последний раз все христиане отмечали торжество вместе 16 апреля 2017 года.