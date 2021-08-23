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"Кожен повинен пройти перевірку": українців попередили про новий розвод на гроші

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Понеділок 23 серпня 2021 20:01
"Кожен повинен пройти перевірку": українців попередили про новий розвод на гроші В Україні розкрили чергову схему шахраїв (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

В Україні зафіксована чергова схема шахраїв. Аферисти цього разу навіть не пропонують у Facebook гроші за вікторину, а запевняють довірливих користувачів, що вони "повинні" пройти якусь перевірку.

Як виглядає повідомлення, клацнувши по якому ви ризикуєте втратити свої гроші - читайте в нашому матеріалі нижче.

Як працює схема розводу на гроші в Facebook

У Facebook користувачам з України почали "підсовувати" проплачений пост про те, що нібито кожен з нас "повинен пройти перевірку карти на компенсацію ПДВ".

Зверніть увагу, що тепер аферисти діють більш агресивно по відношенню до довірливих людей. Шахраї не пропонують перейти за їх фейковим посиланням, а прямо-таки змушують.

"Згідно зі ст. 345.2 кожен громадянин України повинен пройти перевірку карти на компенсацію ПДВ", - йдеться в пості аферистів.

Також на зображенні наголошується, що кожен житель нашої країни "повинен перевірити свої карти до кінця місяця", а саме - до 31 Серпня.

Зазначимо, що у ст.345 п. 2 Податкового кодексу йдеться про "образу посадової особи контролюючого органу".

&quot;Кожен повинен пройти перевірку&quot;: українців попередили про новий розвод на гроші

Скріншот

Якщо ви перейдете за посиланням, то там з'явиться лічильник зворотного відліку часу, і він показує, що у вас на виконання операції з банківською картою залишилося всього... кілька годин.

&quot;Кожен повинен пройти перевірку&quot;: українців попередили про новий розвод на гроші

Скріншот

Коли ви захочете почитати докладніше про" акцію", то вас перекине на незрозумілий сайт, зроблений під стиль (як здається самим шахраям) державного ресурсу. А називається він"єдиний компенсаційний центр повернення невиплачених грошових коштів". Тут вам пропонують ввести свої дані (email і 6 останніх цифр банківської карти, якою користуєтеся найчастіше), щоб "отримати компенсацію ПДВ від 7 000 грн до 90 000 грн".

&quot;Кожен повинен пройти перевірку&quot;: українців попередили про новий розвод на гроші

Скріншот

Заради експерименту ми ввели невірну електронну адресу і рандомні цифри. І навіть незважаючи на це, як виявилося, нам "покладена компенсація ПДВ".

&quot;Кожен повинен пройти перевірку&quot;: українців попередили про новий розвод на гроші

Скріншот

Далі нас пов'язують з юристом. Правда, з таким собі "ведучім" юристом. Граматичні помилки - ще одна ознака того, що ви маєте справу з шахраями.

&quot;Кожен повинен пройти перевірку&quot;: українців попередили про новий розвод на гроші

&quot;Кожен повинен пройти перевірку&quot;: українців попередили про новий розвод на гроші

&quot;Кожен повинен пройти перевірку&quot;: українців попередили про новий розвод на гроші

Скріншот

Ну а далі-стандартна схема. Шахраї просять Вас сплатити 48 грн "за юридичні послуги".

&quot;Кожен повинен пройти перевірку&quot;: українців попередили про новий розвод на гроші

Скріншот

Хоча на фішинговому сайті - вже сума до оплати 128 грн... Щоб забрати свої" кровні " гроші вам потрібно буде ввести всі дані своєї карти (в тому числі CVV-код, чого робити категорично не можна!).

&quot;Кожен повинен пройти перевірку&quot;: українців попередили про новий розвод на гроші

Скріншот

Бережіть свої гроші і нерви і не переходьте по сумнівних посиланнях, які обіцяють вам збагатитися за кілька хвилин!

Раніше ми писали, що українців розводять на гроші за допомогою зірки "Кварталу 95".

Читайте також про секретні прийоми магазинів і продавців, за допомогою яких вони змушують нас купувати більше.

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аферисти Схеми шахраїв
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