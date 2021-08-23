"Кожен повинен пройти перевірку": українців попередили про новий розвод на гроші

В Україні зафіксована чергова схема шахраїв. Аферисти цього разу навіть не пропонують у Facebook гроші за вікторину , а запевняють довірливих користувачів, що вони "повинні" пройти якусь перевірку.

Як виглядає повідомлення, клацнувши по якому ви ризикуєте втратити свої гроші - читайте в нашому матеріалі нижче.

Як працює схема розводу на гроші в Facebook

У Facebook користувачам з України почали "підсовувати" проплачений пост про те, що нібито кожен з нас "повинен пройти перевірку карти на компенсацію ПДВ".

Зверніть увагу, що тепер аферисти діють більш агресивно по відношенню до довірливих людей. Шахраї не пропонують перейти за їх фейковим посиланням, а прямо-таки змушують.

"Згідно зі ст. 345.2 кожен громадянин України повинен пройти перевірку карти на компенсацію ПДВ", - йдеться в пості аферистів.

Також на зображенні наголошується, що кожен житель нашої країни "повинен перевірити свої карти до кінця місяця", а саме - до 31 Серпня.

Зазначимо, що у ст.345 п. 2 Податкового кодексу йдеться про "образу посадової особи контролюючого органу".

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Якщо ви перейдете за посиланням, то там з'явиться лічильник зворотного відліку часу, і він показує, що у вас на виконання операції з банківською картою залишилося всього... кілька годин.

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Коли ви захочете почитати докладніше про" акцію", то вас перекине на незрозумілий сайт, зроблений під стиль (як здається самим шахраям) державного ресурсу. А називається він"єдиний компенсаційний центр повернення невиплачених грошових коштів". Тут вам пропонують ввести свої дані (email і 6 останніх цифр банківської карти, якою користуєтеся найчастіше), щоб "отримати компенсацію ПДВ від 7 000 грн до 90 000 грн".

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Заради експерименту ми ввели невірну електронну адресу і рандомні цифри. І навіть незважаючи на це, як виявилося, нам "покладена компенсація ПДВ".

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Далі нас пов'язують з юристом. Правда, з таким собі "ведучім" юристом. Граматичні помилки - ще одна ознака того, що ви маєте справу з шахраями.

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Ну а далі-стандартна схема. Шахраї просять Вас сплатити 48 грн "за юридичні послуги".

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Хоча на фішинговому сайті - вже сума до оплати 128 грн... Щоб забрати свої" кровні " гроші вам потрібно буде ввести всі дані своєї карти (в тому числі CVV-код, чого робити категорично не можна!).

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Бережіть свої гроші і нерви і не переходьте по сумнівних посиланнях, які обіцяють вам збагатитися за кілька хвилин!